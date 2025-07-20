У США чоловіка, який зайшов у кабінет МРТ під час сканування, затягнуло в апарат: він помер

У США загинув 61-річний чоловік, який зайшов до кабінету магнітно-резистентної томографії (МРТ), поки там тривало сканування. За масивний металевий ланцюжок апарат притягнув американця до себе і спричинив травми, від яких той згодом помер у лікарні.

Інцидент трапився у штаті Нью-Йорк, інформує The Washington Post із посиланням на поліцію.

МРТ використовують для отримання тривимірних зображень внутрішньої частини тіла людини.

Під час процедури пацієнти мають нерухомо лежати всередині апарата, який використовує потужні магніти та радіочастотний струм. Пристрій здатний сканувати м’які тканини тіла, як-от мозок. Крім того, він не виробляє таких форми випромінювання, як рентгенівські промені та комп’ютерна томографія.

Як пояснюють у Національному інституту біомедичної візуалізації та біоінженерії США, магнітне поле пристрою поширюється за його межі. При цьому воно достатньо сильне, щоб "притягнути крісло колісне через усю кімнату".

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Людям, які проходять таке обстеження, рекомендують попередити медичного фахівця про будь-які імпланти. При цьому пацієнтам із пристроями в тілі, як-от кардіостимуляторами чи вушними імплантатами, не варто проходити МРТ.

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Випадки смерті через апарати МРТ у США були й раніше. Наприклад, у 2001 році помер шестирічний хлопчик, якого під час сканування вдарив кисневий балон.

У 2023 році в Каліфорнії смертельні травми отримала медсестра, яку затиснуло між апаратом МРТ і лікарняним ліжком.

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