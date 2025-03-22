"Бонобо-геній": у США померла 44-річна мавпа, яка розуміла англійську і грала у відеоігри

У США в дослідницькому центрі померла одна з найвидатніших людиноподібних мавп бонобо (карликових шимпанзе).

44-річний Канзі вмів передавати складні ідеї за допомогою символів, виготовляти кам'яні знаряддя праці та грати у відеоігри.

Про смерть тварини повідомили працівники Ініціативи зі збереження та пізнання мавп (ACCI).

У центрі розповіли, що Канзі не мав жодних ознак хвороби і провів ранок перед сніданком, ганяючись за своїм племінником Теко. Пізніше бонобо відправили на догляд за шерстю, де він помер.

Попри те, що тварина мала хвороби серця, остаточну причину смерті має показати розтин.

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Чому Канзі став відомим?

Бонобо Канзі виріс у неволі і був об'єктом багатьох досліджень, спрямованих на розуміння процесу пізнання мавп і походження людської мови, пише LiveScience.

Мавпа народилася 28 жовтня 1980 року в Центрі мовних досліджень Університету штату Джорджія.

Науковці витратили роки, аби навчити прийомну матір Канзі спілкуватися за допомогою спеціальних символів – лексиграм. Доросла самиця бонобо Матат не цікавилася уроками вчених, однак Канзі здивував дослідників інтересом і швидким вивченням символів.

На відміну від інших великих мавп, яких навчили спілкуватися лексиграмами, цей бонобо сам зацікавився навчанням, коли був присутнім на уроках своєї матері.

Зрештою тварина вивчила понад 300 символів, які називали різні об'єкти, дії, а також абстрактні поняття, інформує Scientific American. Крім того, Канзі поєднував лексиграми, щоб створювати нові значення. Це досягнення виявило важливий аспект спілкування тварини – символічне мислення, на яке, як вважалося, здатні лише люди.

За даними ACCI, він був "першою великою мавпою, яка продемонструвала розуміння розмовної англійської".

У ході одного дослідження вчені випробували лінгвістичні здібності восьмирічного Канзі та дворічної дитини, яким давали 660 усних інструкцій. Виявилося, що мавпа перевершила людське маля і показала, що має такий рівень розуміння мови, як є у щонайменше дворічної дитини.

В іншому дослідженні Канзі вивчив деякі знаки американської жестової мови, переглядавши відео горили Коко, яка використовувала її.

Фото: ACCI Фото: ACCI Фото: ACCI

Археологи Ніколас Тото і кеті Шик з Університету Індіани навчили мавпу та її сестру виготовляти кам'яні знаряддя. При цьому Канзі використовував один камінь як молот, яким відділяв гострі частини з іншого каменю, за що його прозвали "бонобо-генієм".

Пізніше Канзі винайшов власну техніку виготовлення кам'яних знарядь – він кидав каміння на тверду підлогу, щоб позбутися гострих лусочок. Також він використовував уламки, аби відкривати коробку з ласощами.

Окрім цього, Канзі навчили розводити багаття та готувати їжу. Завдяки цьому науковці доводили здатність навчатися поведінці, яку вважають ключовою для еволюції людини.

Канзі також вдавався до комбінування відомих слів і виразів, аби створити нові. Одного разу він погрожував вкусити дослідника, що зрештою і зробив, але просив вибачення за це наступні декілька місяців. Для опису цієї ситуації бонобо винайшов фразу "неприємний сюрприз", повідомляє IFLScience.

Приматологиня Джин Прютц розповіла, що якось Канзі використав два відомі йому символи, щоб описати бобра, якого побачив на природі в штаті Айова.

"Він поєднав символи "вода" та "горила", останнє означав щось страшне в його світі. Тепер я завжди думаю про бобрів як про водяних горил", – зізналася дослідниця.

Пізніше Канзі навчили грати у відеоігри, як-от Pac-Man і Minecraft.

Попри досягнення бонобо, його лінгвістичні здібності залишаються предметом дискусій серед дослідників. Деякі з них вважають, що навички Канзі – це спосіб спілкування, а не мова. Останньою, зокрема, володіла горила Коко, яка могла "розмовляти" мовою жестів.

Раніше науковці встановили, чи дійсно бонобо найбільш мироблюні серед мавп.