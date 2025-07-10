Провідний інститут раку масово втрачає кадри через політику Трампа: наукова спільнота бʼє на сполох

У Трампа пропонують у 2026 році скоротити бюджет установи на 40%

Національний інститут раку (NCI) США, який протягом десятиліть очолював прогрес у світовій боротьбі зі смертельною хворобою, стикнувся з масовими скороченням працівників.

Деяких фахівців звільнили, дехто з колишніх співробітників пішов сам – усе через політику адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляють журналісти KFF Health News, які поспілкувалися з майже двома десятками працівників NCI, зокрема колишніми, а також академічними дослідниками, науковцями та хворими на рак, пише CNN.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) називає рак однією з провідних причин смерті по всьому світу. Попри те, що щороку хвороба забирає життя приблизно 10 мільйонів людей, науковцям вдалося досягти значного прогресу в передбаченні, діагностиці та лікуванні онкологічних захворювань.

За даними Американського онкологічного товариства, у США смертність від раку знизилася на чверть (34%) з 1991 року. Генеральна директорка Інституту імунотерапії раку Паркера Карен Кнудсен пов’язує цю тенденцію зі "збільшенням інвестицій уряду США в наукові дослідження щодо раку".

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Нещодавно Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США та Департамент ефективності уряду (DOGE), раніше очолюваний Ілоном Маском, ухвалили рішення скоротити більше ніж на третину витрати на контракти, які укладає Інститут раку. Зміни зокрема стосуються договорів на зберігання цінних біологічних зразків, які використовують для дослідження.

"Ми переорієнтовуємо ресурси на високоефективні, науково обґрунтовані дослідження, вільні від ідеологічної упередженості чи інституційної самовдоволеності", – заявляв речник Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США.

Крім того, у пропозиціях на 2026 фінансовий рік Білий дім закликав Конгрес скоротити бюджет установи майже на 40%. Керівник лабораторії NCI, який працював в Інституті 30 років вважає, що такі зміни "знищать клінічні дослідження".

"Це жахливе шоу. Це справді так. Якщо ми (йдеться про NCI – ред.) виживемо, я буду дещо здивованим", – прокоментував науковець.

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Зміни в політиці Білого дому вже призвели до скорочення штату та затримки з отриманням необхідних матеріалів – "буквально всього, що потрапляє в пробірку чи чашку Петрі".

Крім того, більше не оновлюються сайти установи, на яких розміщують актуальні дані про лікування та діагностику раку, – працівників, які цим займалися, звільнили.

При цьому співробітникам NCI заборонили обговорювати з людьми за межами установи масові звільнення, укази президента.

Крім того, працівникам обмежили можливість спілкуватися на теми різноманітності, рівності, інклюзивності та доступності, адже ті не відповідають пріоритетам Трампа.

"Зусилля, які зараз рятують життя, скорочуються. Люди помиратимуть", – сказав науковець, який вирішив залишитися анонімним.

Фахівці застерігають, що скорочення фінансування Інституту призведуть до зменшення кількості великих досліджень раку.

Нагадаємо, Китай може стати новим головним донором ВООЗ замість США, які заявили, що вийдуть зі складу організації у 2026 році.