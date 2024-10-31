Масові отруєння в McDonald's: у США назвали ймовірне джерело інфекції

Наприкінці жовтня 2024 року в кількох штатах США почали фіксувати спалахи кишкової інфекції в людей, які харчувалися їжею McDonald's. Виявилося, що хвороботворні бактерії кишкової палички, ймовірно, були в цибулі, яку додавали в гамбургери.

Про це 30 жовтня повідомили в Центрі контролю та профілактики захворювань США, який проводить розслідування випадків інфікування, інформує Reuters.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) та McDonald's заявили, що в регіонах, де фіксували зараження, ріпчасту цибулю постачала компанія Taylor Farms.

FDA вже розпочало інспекції на заводі в штаті Колорадо, де розташоване виробництво.

Повідомлення про випадки інфікування кишковою паличкою почали з’являтися 22 жовтня. З того часу спалахи хвороби зафіксували в 13 штатах країни. Наразі кількість інфікованих – 90 людей, один з пацієнтів помер.

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"Ми очікуємо побачити більше випадків. McDonald's досить швидко вжив заходів, щоб запобігти більшій кількості інфікувань", – сказав 24 жовтня представник з контролю та профілактики захворювань США.

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Зокрема, після серії отруєнь у мережі закладів швидкого харчування почали вилучати свіжу цибулю зі своїх страв, оскільки її вважали потенційним джерелом інфекції.

27 жовтня Міністерство сільського господарства Колорадо виключило можливість того, що джерелом спалаху були котлети. Натомість там заявили, що штам кишкової палички O157:H7, який призвів до масового інфікування, викликає "дуже серйозне захворювання".

У Міністерстві сільського господарства Колорадо зауважили, що хвороба становить особливу загрозу для літніх людей, дітей та тих, хто має ослаблений імунітет.

Симптоми хвороби виникають лише за кілька днів після вживання зараженої їжу, кажуть у FDA.

У компанії McDonald's планують цього тижня відновити продаж гамбургерів Quarter Pounders після їхнього часткового вилучення з продажу.

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Керівництво мережі закладів швидкого харчування заперечило потенційні падіння продажів унаслідок спалаху хвороби.

Однак, за даними Bloomberg, після інформації про інфікування кишковою паличкою продажі компанії впали на 6%.

Генеральний директор McDonald's Крім Кемпчінскі вибачився перед клієнтами і додав, що "впевнений у безпеці їжі".

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