Гарвард змінює правила: елітний виш запроваджує безкоштовне навчання для більшої кількості студентів

Гарвардський університет оголосив про те, що студенти зі сімей, річний дохід яких не перевищує 200 тисяч доларів, зможуть навчатися у виші безкоштовно.

Рішення про розширення фінансової допомоги для студентів набуде чинності вже цієї осені, пише The New York Times.

Раніше безкоштовне навчання у Гарварді було доступне лише для студентів, сім’ї яких заробляли менше 85 тисяч доларів на рік. Для порівняння, середній дохід домогосподарства у США становить близько 80 тисяч доларів.

Причиною розширення фінансової допомоги називають прагнення університету урізноманітнити студентський склад. Цьому сприяло також рішення Верховного суду США, яке заборонило при вступі врахувати расову приналежність.

Цю ініціативу вітають експерти, які наголошують на важливості економічної підтримки для підвищення доступності вищої освіти.

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За словами Річарда Каленберга, директора проекту American Identity в Інституті прогресивної політики, така політика сприятиме залученню студентів з малозабезпечених сімей, серед яких значний відсоток складають представники меншин.

Президент Гарварду Алан М. Гарбер у своїй заяві наголосив, що розширення фінансової доступності дозволить створити більш різноманітне академічне середовище. Він підкреслив, що об’єднання людей із різним досвідом сприяє їхньому особистісному та інтелектуальному розвитку.

Згідно з новими правилами, студентам, які матимуть право на фінансову допомогу вишу, Гарвард не лише надасть змогу навчатися безкоштовно, а покриватиме витрати на житло, харчування, транспорт, медичне страхування. Також виш надаватиме спеціальні гранти, наприклад, на зимовий одяг чи початкові потреби студентів.

Цього року університет витратив на фінансову допомогу 275 мільйонів доларів, проте точні витрати на нову програму поки що не розголошуються.

Гарвард також зазначив, що студенти, сімейний дохід яких сягає понад 200 тисяч доларів, також можуть мати право на певні форми фінансової підтримки (залежно від особистих обставин).

Рішення Гарварду відбулося на тлі загальної кризи у вищій освіті та політичного тиску на елітні університети. Адміністрація Трампа різко скоротила фінансування багатьох освітніх програм, а також запровадила ініціативи, що можуть збільшити податки на великі університетські фонди.

Також існує ймовірність подальших обмежень на державне фінансування досліджень у провідних закладах.

Це рішення може мати значний вплив на інші університети, що також переглядають свої програми фінансової допомоги у відповідь на зміни в політичному та соціальному кліматі США.

Раніше Гарвардський університет оголосив, що тимчасово призупиняє найм викладачів і персоналу через "фінансову невизначеність".

Також Університет Джона Гопкінса скорочує понад 2 тисячі робочих місць у США та за кордоном. Причина у припиненні дії грантів через політику президента Дональда Трампа,

Крім того, адміністрація Трампа скасувала гранти та контракти Колумбійського університету на суму 400 мільйонів доларів через "нездатність розв'язати проблему антисемітизму".