Покинули гнити 191 тіло: у США власники похоронного бюро визнали себе винними у знущанні з померлих

Джону і Кері Холфордам загрожує до 20 років ув'язнення за знущання над тілами померлих

У США пара власників похоронного бюро з Колорадо визнала себе винною в знущанні зі 191 тіла померлих, яких залишили гнити замість поховання. Подекуди вони брали гроші за кремацію, але рідним померлих віддавали в урнах бетонну суміш.

Джон та його дружина Кері Холфорд керувала похоронним бюро "Повернення до природи" (Return to Nature), яке діяло в штаті Колорадо, пише ABC News.

Правоохоронці виявили рештки 191 тіла в жовтні 2023 року після того, як мешканці неподалік поскаржилися на неприємний запах. Будівля з покинутими трупами кишіла личинками й мухами.

У приміщенні працівники ФБР знайшли імпровізовані холодильні установки, які не працювали, а підлога була вкрита трупною рідиною.

За офіційними даними, деякі рештки належали людям, які померли ще в 2019 році.

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Крім того, досудове розслідування встановило, що у двох випадках Холфорди поховали неправильні тіла.

Тепер власники похоронного бюро визнали свою провину в знущанні з померлих.

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Чоловік та жінка зізналися, що отримали понад 130 тисяч доларів за обіцянку провести кремацію або поховання, але не виконували цього протягом понад чотирьох років. В деяких випадках Джон та Кері віддавали рідним померлих урни з бетонною сумішшю всередині.

Гроші, сплачені за кремацію, пара витрачала на автомобілі, криптовалюту, розкішні вечері в Лас-Вегасі та інші дорогі речі.

Станом на 23 листопада суддя не прийняв угоду про визнання провини, повідомив прокурор Майкл Аллен. За його словами, Холфордам загрожує до 20 років позбавлення волі.

"Очевидно, що ця справа була величезною емоційною боротьбою для всіх сімей (йдеться про рідних померлих – ред.). Вплив на них був величезним, скоріше за все вони ніколи не оговтаються [від пережитого]", – сказав Майкл Аллен.

Очікується, що вирок подружжю в цій справі винесуть в квітні 2025 року.

Раніше колишні власники похоронного бюро також визнали свою провину в змові з метою шахрайства – вони отримали понад 800 тисяч доларів у фондах допомоги від пандемії COVID-19.

Вирок у цій справі мають винести 20 березня 2025 року – кожному з пари загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у США поховають мумію чоловіка, яка протягом 128 років зберігалася в похоронному бюро. Чоловіка, який помер у місцевій в’язниці в 1895 році випадково муміфікував трунар.