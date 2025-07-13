На Алясці гуркотить вулкан, який неактивний уже понад сто років: як це можливо

На Алясці гуркоче вулкан Іліамна, який уже понад сто років вважають неактивним. Востаннє він вивергався у 1867 році – з того часу кілька разів фіксували викиди диму та легкого попелу.

Науковці зафіксували, що нещодавно поблизу вулкана відбувся "шквал струсу", а 15 червня сейсмічна активність у регіоні зростала "майже безперервно" протягом кількох годин, інформує ABC News.

Після останнього виверження наприкінці XIX століття Іліамна гудів кожні кілька років через лавини, які були настільки великими, що їх фіксували сейсмічні та інфразвукові приклади, кажуть у NASA.

Крім того, вулкан викидав дим та легкий попіл у 1987, 1933, 1941 та 1947 роках. Кілька разів дослідники отримували повідомлення про такі явища, однак вони не підтвердилися.

У 1958 році зі східної частини вулкана вирвалися чотири стовпи пилу – це був останній раз, який фіксували науковці. Наразі вчені продовжують пильно стежити за Іліамною попри його відносно віддалене розташування. У випадку виверження постраждати можуть кілька населених пунктів у радіусі близько 320 кілометрів.

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Останні випадки гудіння вулкана змусили фахівців дослідити походження звуків. Науковці вважають, що незвичайні звуки можуть бути ознакою майбутньої лавини, а не виверження.

За їхніми даними, нещодавня сейсмічна активність нагадувала таку, що спричинена початковим ковзанням між скелею та льодом – передвісником великих лавин у минулому.

Наразі вчені визначили рівень вулканічної тривоги для Іліамни як "нормальний".

Раніше дослідники встановили, що глобальне потепління може спричинити виверження вулканів – через танення лід більше не зможе "стримувати" магму глибоко під поверхнею землі.