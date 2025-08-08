У США затримали "фальшиву медсестру", яка встигла прийняти 4 тисячі пацієнтів

У США жінка майже 2 роки видавала себе за медсестру та "прийняла" понад 4 тисячі пацієнтів, використовуючи ліцензію іншої медпрацівниці.

29-річну підозрювану Отем Бардису заарештували у місті Палм-Кост штату Флорида, повідомили в офісі шерифа округу Флаглер.

Жінці інкримінують 7 епізодів роботи у сфері охорони здоров’я без ліцензії та 7 епізодів шахрайського використання особистих даних.

29-річна Отем Бардиса видавала себе за медсестру майже 2 роки

За даними слідства, Бардиса працювала в лікарні AdventHealth Palm Coast Parkway з липня 2023 року як технік-асистент під наглядом дипломованої медсестри.

Під час працевлаштування вона заявила, що пройшла необхідне навчання для отримання ліцензії, склала іспит і надала номер, який збігався з ім’ям "Autumn", але належав іншій медсестрі в іншому закладі AdventHealth.

Вона пояснювала розбіжності тим, що нібито нещодавно вийшла заміж і змінила прізвище, однак свідоцтво про шлюб так і не показала.

Від червня 2024-го до січня 2025 року Бардиса надала медичні послуги 4 486 пацієнтам, не маючи чинної ліцензії.

Підозри щодо кваліфікації медсестри виникли у січні 2025 року, коли їй запропонували підвищення. Тоді колеги жінки виявили, що її ліцензія асистента була протермінованою.

22 січня контракт з Отем розірвали. Наступні 7 місяців тривало розслідування за участі Департаменту охорони здоров’я Флориди та Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Правоохоронці допитали й медсестру, чию особу, за версією слідства, привласнила фігурантка.

5 серпня Отем Бардису затримали у її помешканні. На жінці була медична форма.

"Ця жінка могла наражати на ризик життя тисяч пацієнтів, прикидаючись тим, ким вона не є, і зрадивши довіру пацієнтів, їхніх родин, AdventHealth та всієї медичної спільноти", – заявив шериф округу Флаглер Рік Стейлі.

Суд встановив заставу в розмірі 70 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше у Британії судили жінку з Ірану, яка 20 років пропрацювала психіатром із фейковим дипломом.