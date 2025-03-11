У США жінка повернула до бібліотеки книгу, яку майже століття тому взяв її дідусь

У бібліотеку американського штату Нью-Джерсі 81-річна Мері Купер повернула книгу, яку майже століття тому взяв її дідусь.

На артефакт жінка натрапила під час переїзду, коли перевозила речі своєї матері, розповіли в CNN.

"Я переглядала книжки і знайшла одну про [майстрування] іграшок для хлопчиків та дівчаток.

Я подумала: "Це чудова книга. Можливо, вона сподобається моєму синові, який любить працювати руками", – поділилася спогадами жінка.

Тоді 81-річна Мері Купер розгорнула книгу і побачила, що книгу про майстрування дитячих іграшок потрібно було повернули ще 99 років тому. Виявилося, що її в березні 1926 року (за рік до своєї смерті) з книгозбірні взяв дідусь американки.

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У книзі, виданій у 1911 році, містилися інструкції для виготовлення простих іграшок з дерева, металів і предметів побуту. Це підходило під опис інтересів дідуся Мері Купер, який був човнярем і теслею.

"У нього була маленька донька, моя мама. Я подумала, що він хотів змайструвати для неї кілька іграшок", – розповіла жінка.

Американка зізналася, що не має жодних спогадів про дідуся, який помер до її народження. Однак її мати розповідала про іграшкові дерев'яні вітрильники, які отримувала в подарунок від свого батька. Пізніше човники передали місцевому історичному товариству.

"Я подумала, що це належить бібліотеці", – додала Мері Купер.

Відтак жінка навідалася до однієї з місцевих книгозбірень, де майже сотню років тому взяв книгу її дідусь. Як жартували працівники бібліотеки, якби в установі досі стягували штрафи за прострочення терміну повернення книг, то Мері Купер довелося б заплатити 18 тисяч доларів.

"Сталося дивовижне – цю книгу повернули в рік нашого 100-річчя", – сказала представниця бібліотеки Шеррі Тальерсіо.

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Наступні кілька годин 81-річна американка разом із працівниками книгозбірні провела за гортанням понад столітньої книги.

На її сторінках знайшли знімок іграшкового човна, який колись у подарунок отримала мати Мері Купер. Жінка припустила, що саме через це її матір стільки років зберігала книгу в себе.

Наразі книгу виставили на огляд для відвідувачів бібліотеки.

"Після стількох років вона нарешті в себе вдома", – додала працівниця книгозбірні Шеррі Тальерсіо.

Раніше до бібліотеки міста Гельсінкі, столиці Фінляндії, повернули книгу, яку взяли напередодні початку Другої світової війни.