"У мене велике серце": американка пожертвувала для недоношених немовлят 2600 літрів грудного молока

36-річна американка Аліз Оглрі встановила світовий рекорд із найбільшої донації грудного молока.

Жінка пожертвувала 2645,6 літра молока, аби допомогти сотням тисяч недоношених дітей, розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

У 2010 році Аліз народила свого первістка – сина Кайла. Тоді американка виявила, що в її організмі виробляється більше грудного молока, ніж зазвичай є в інших жінок. Водночас лікарі не діагносувати їй жодного захворювання, яке могло би пояснити надлишок рідини.

Надлишкове грудне молоко, яке жертвувала американка Книга рекордів Гіннеса

Ще під час перебування зі своїм сином в лікарні вона віддавала зайве молоко медсестрам, які зберігали його в морозильниках.

РЕКЛАМА:

Одна із працівниць медзакладу розповіла Аліз про можливість донації.

"Зрештою я пожертвувала все, що заощадила до того моменту, і деякий час продовжувала робити донації", – згадує жінка.

Під час вагітності другою дитиною жінка натрапила на інформацію про встановлення світового рекорду за донорство молока, яке використовують для годування недоношених дітей.

"Я підрахувала і зрозуміла, що поб’ю цей рекорд протягом трьох місяців після повторного пожертвування, якщо мій рівень вироблення буде таким, як був раніше", – поділилася спогадами Аліз.

Згодом американка дійсно ввійшла до Книги рекордів Гіннеса. У 2014 році загальна кількість грудного молока, яке вона пожертувала, становила 1559,8 літра.

"Я пила багато води весь час, дотримувалася свого розкладу зціджування, правильно харчувалася. Мене тішила думка, скільком немовлятам я допоможу", – розповіла жінка.

Читайте також : Американські парашутисти здійснили найвищий тандемний стрибок в історії з висоти 12 кілометрів

Згодом американка мала досвід сурогатного материнства, під час якого продовжувала віддавати молоко тим дітям, які цього потребували.

Станом на липень 2023 року жінка віддала 2645,6 літра грудного молока, завдяки чому оновила свій рекорд.

Більшість донацій надійшло до спеціального центру зберігання материнського молока в Техасі. Однак Аліз Оглрі стверджує, що пожертвувала навіть більше, адже часом допомагала друзям і зверталася до іншої установи.

Читайте також : Не пити кави та постійно зціджуватися. 10 поширених міфів про грудне вигодовування

Жінка зізналася, що найбільше в жертвуванні молока їй подобається знати, що вона допомагає іншим.

"Я не маю багато грошей, щоб знову і знову віддавати їх на благодійність, але в мене велике серце", – каже Аліз Оглрі.

Раніше американець Гарі Крістенсен встановив світовий рекорд, пропливши 73,5 кілометра річкою на човні з гігантського гарбуза, який самостійно виростив.