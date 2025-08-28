"Відмовилася схвалювати ненаукові директиви": у США звільнили новопризначену керівницю CDC

У США розгорівся скандал через раптове звільнення голови Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) Сьюзен Монарес.

Ймовірною причиною звільнення є конфлікт посадовиці з міністром охорони здоров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим через розбіжності в поглядах на питання вакцинації.

Про це пишуть The Guardian та The Washington Post.

Сьюзен Монарес очолила CDC місяць тому. Однак у середу, 27 серпня, Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США (HHS) раптово вирішило усунути її з посади без пояснень.

"Сьюзен Монарес більше не є директоркою Центрів з контролю та профілактики захворювань. Ми дякуємо їй за її віддану службу американському народу", – йдеться у заяві HHS, опублікованій у соціальних мережах.

Адвокати посадовиці запевняють, що вона не подавала у відставку і що не отримувала від Білого дому жодних офіційних повідомлень про звільнення.

За інформацією журналістів, перед тим у Монарес виникло протистояння з Робертом Ф. Кеннеді-молодшим. Причиною конфлікту стала її відмова підтримати масштабні зміни в політиці щодо вакцинації у США.

"Коли директорка CDC Сьюзен Монарес відмовилася схвалювати ненаукові, безрозсудні директиви та звільняти відданих експертів у галузі охорони здоров'я, вона обрала захист громадськості замість служіння політичному порядку денному. За це вона стала мішенню", – заявили її адвокати Марк Заїд та Аббе Девід Лоуелл.

На знак протесту проти усунення Монарес з агенції вже звільнилися троє топпосадовців: директор Національного центру імунізації та респіраторних захворювань Деметре Даскалакіс, керівник центру нових зоонозних інфекційних захворювань Деніел Джерніган та головна лікарка CDC Дебра Гурі.

"Заради блага нації та світу наука в CDC ніколи не повинна піддаватися цензурі або політичним паузам чи інтерпретаціям", – зазначила Дебра Гурі.

Тим часом експерти з охорони здоров'я б'ють на сполох через хаос, який відбувається в організації.

"Неймовірні професіонали сьогодні ввечері подали у відставку, що стало сигналом тривоги. Це чистий хаос, який залишає країну непідготовленою", – написав доктор Крейг Спенсер, лікар невідкладної допомоги та професор Школи громадського здоров'я Університету Брауна.

Нагадаємо, міністр Кеннеді відомий своїми антивакцинаторськими заявами. У червні цього року він звільнив 17 членів Консультативного комітету з імунізаційної практики (ACIP) при Центрах із контролю та профілактики захворювань. Він звинуватив їх у тому, що вони "ніколи не відхиляли жодної вакцини".