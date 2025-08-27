У Тернополі лікар взяв з військового гроші за безоплатну операцію: це вже друге його кримінальне провадження

У Тернополі лікарю оголосили про підозру за те, що він взяв гроші за безоплатну операцію

У Тернополі лікар взяв у військовослужбовця гроші за операцію, яка є безоплатною. Медику оголосили про підозру.

Про це повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у липні 2025 року лікар одного з відділень тернопільської лікарні сказав пацієнту-військовослужбовцю заплатити 11 тисяч гривень за проведене оперативне втручання.

Чоловік віддав кошти, адже не знав, що операція є безплатною – згідно з договором, укладеного між лікарнею та НСЗУ.

Медику повідомили про підозру за частиною 3 статті 354 Кримінального кодексу України – прохання та одержання неправомірної вигоди.

Санкція статті передбачає такі варіанти покарання:

штраф від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4250-8500 гривень);

громадські роботи на строк від 100 до 200 годин;

обмеження або позбавлення волі на строк до 2 років.

Це не єдине правопорушення, інкриміноване лікарю. Йому вже повідомили про підозру в одержанні від пацієнтки лікарні 5000 доларів за вплив на членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи для встановлення інвалідності.

