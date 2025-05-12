У Тернополі няня-студентка ображала дворічну дівчинку: поліція з’ясовує обставини інциденту

У Тернополі няня ображала дитину та знімала це на відео

У Тернополі няня ображала дворічну дівчинку і знімала це на відео. Її притягнули до відповідальності.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Тернопільській області.

Як розповіла мама дівчинки Владислава Мірошніченко, няню для своєї дворічної доньки вона знайшла через сайт оголошень.

"На моє оголошення відгукнулась "няня", на вид гарна дівчинка, навчається в педагогічному, справила гарне враження", – зазначає Владислава.

Впродовж двох тижнів няня лише двічі приходила до дівчинки. Згодом в одному з телеграм-каналів Владислава побачила відео, на якому доглядальниця ображає її дитину. Дівчина знімала це на камеру та розповсюджувала серед друзів.

РЕКЛАМА:

На одному ролику, яке триває кілька секунд, чутно, як няня вживає нецензурну лексику поруч з дівчинкою, яка сидить у пісочниці.

"Нажралась піска і сидить, с*ка, довольна", – каже на ролику няня.

Владислава Мірошніченко каже, вона спокійно залишала доньку з дівчиною, не підозрюючи, що відбувається.

"Не знаю навіть, що було поза відео. Потім вона раптово захворіла і відмовилась сидіти з дитиною.

Ні я не знала про це, ні її батько-військовий, який захищає нашу країну на передовій. Дитина не розмовляє ще, їй всього 2,5 роки. Напевно ж цим і користувалась, таким не місце в педагогічному", – зазначила жінка.

Поліцейські встановили, що порушницею є 18-річна жителька Тернополя. Під час розмови з правоохоронцями вона визнала свою вину, але причину свого вчинку пояснити не змогла.

З’ясувалося, що вона є студенткою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У коментарях під дописом Владислави представники вишу написали, що з’ясовують деталі інциденту та найближчим часом повідомлять про результати.

Коментарі під дописом Владислави Мірошніченко Скриншот

Правоохоронці склали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Санкція передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 119 гривень), громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Раніше ми розповідали, що у Києві поліція притягнула до відповідальності 54-річну жінку, яка посеред вулиці відлупцювала свого дворічного онука.