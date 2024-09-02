Вирізьблений віслюк і фалоси з каменя: що знаходили на розкопках турецького Караган-Тепе

Турецькі археологи виявили надзвичайно реалістичне зображення тварини у русі під час розкопок у знаменитому поселенні Караган-Тепе віком понад 11 тисяч років.

На знайденому камені періоду неоліту вирізьблений дикий віслюк, що біжить, повідомляють Anadolu Agency та Heritage Daily.

Артефакт із 20-сантиметровим зображенням помітили в археологічній місцевості на півдні Туреччини цього літа.

Під час розкопок в Караган-Тепе також було знайдено понад 250 камʼяних стел, що зображали тварин, людей та навіть фалічні символи (11 штук).

На камені вирізьблений дикий віслюк, що біжить Ministry of Culture and Tourism of The Republic of Türkiye

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Нині в рамках проєкту Stone Hills турецькі археологи проводять дослідження у 10 місцях, серед яких і Караган-Тепе, сказав керівник розкопок Неджмі Карул у коментарі Anadolu.

Він розповів, що вчені часто знаходять зображення тварин, особливо тих, яких жителі неолітичних поселень вживали в їжу. Але вирізьблена фігурка віслюка вразила дослідників своєю динамічністю.

"Той факт, що вона рухлива і зображена пропорційно каменю, є ознакою майстерності художників цього періоду", – зауважив професор Карул.

У Караган-Тепе знайшли понад 250 камʼяних стел, зокрема фалічної форми The Ministry of Culture and Tourism of Turkish Republic

Нагадаємо, Караган-Тепе – це археологічна пам'ятка у провінції Шанліурфа, відкрита у 1997 році.

Археологи припускають, що це місце датується періодом від 9 000 до 11 000 років до нашої ери та, можливо, є найдавнішим відомим поселенням "докерамічного" неоліту.

Є версія, що воно навіть старіше за мегалітичну пам'ятку Гебеклі-Тепе, яку збудували на 6 тисяч років раніше, ніж Стоунхендж.

"Нещодавні археологічні дослідження припускають, що Караган-Тепе може бути навіть давнішою за Гебеклі-Тепе, і це робить її найдавнішою з відомих неолітичних пам'яток у світі.

Як і в Невалі Чорі та Гебеклі-Тепе, Караган-Тепе також має схоже планування і Т-подібні обеліски, близько 250 з яких вже було розкопано", – кажуть у Міністерстві культури й туризму Турецької Республіки.

Довідково: поширення свійського віслюка (Equus asinus) в Туреччині відбулося приблизно 5-7 тисяч років тому. Вважається, що сучасні віслюки походять від нубійського (Equus africanus africanus) та сомалійського (E. a. somaliensis), які є підвидами африканського дикого віслюка.