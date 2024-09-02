Вирізьблений віслюк і фалоси з каменя: що знаходили на розкопках турецького Караган-Тепе
Турецькі археологи виявили надзвичайно реалістичне зображення тварини у русі під час розкопок у знаменитому поселенні Караган-Тепе віком понад 11 тисяч років.
На знайденому камені періоду неоліту вирізьблений дикий віслюк, що біжить, повідомляють Anadolu Agency та Heritage Daily.
Артефакт із 20-сантиметровим зображенням помітили в археологічній місцевості на півдні Туреччини цього літа.
Під час розкопок в Караган-Тепе також було знайдено понад 250 камʼяних стел, що зображали тварин, людей та навіть фалічні символи (11 штук).
Нині в рамках проєкту Stone Hills турецькі археологи проводять дослідження у 10 місцях, серед яких і Караган-Тепе, сказав керівник розкопок Неджмі Карул у коментарі Anadolu.
Він розповів, що вчені часто знаходять зображення тварин, особливо тих, яких жителі неолітичних поселень вживали в їжу. Але вирізьблена фігурка віслюка вразила дослідників своєю динамічністю.
"Той факт, що вона рухлива і зображена пропорційно каменю, є ознакою майстерності художників цього періоду", – зауважив професор Карул.
Нагадаємо, Караган-Тепе – це археологічна пам'ятка у провінції Шанліурфа, відкрита у 1997 році.
Археологи припускають, що це місце датується періодом від 9 000 до 11 000 років до нашої ери та, можливо, є найдавнішим відомим поселенням "докерамічного" неоліту.
Є версія, що воно навіть старіше за мегалітичну пам'ятку Гебеклі-Тепе, яку збудували на 6 тисяч років раніше, ніж Стоунхендж.
"Нещодавні археологічні дослідження припускають, що Караган-Тепе може бути навіть давнішою за Гебеклі-Тепе, і це робить її найдавнішою з відомих неолітичних пам'яток у світі.
Як і в Невалі Чорі та Гебеклі-Тепе, Караган-Тепе також має схоже планування і Т-подібні обеліски, близько 250 з яких вже було розкопано", – кажуть у Міністерстві культури й туризму Турецької Республіки.
Довідково: поширення свійського віслюка (Equus asinus) в Туреччині відбулося приблизно 5-7 тисяч років тому. Вважається, що сучасні віслюки походять від нубійського (Equus africanus africanus) та сомалійського (E. a. somaliensis), які є підвидами африканського дикого віслюка.