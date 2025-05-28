У Єгипті знайшли стародавні гробниці віком понад 3000 років

У Єгипті під час розкопок у Луксорі науковці знайшли три могили старших державних діячів. Археологи вважають, що похованням понад три тисячі років.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.

Під час дослідницьких робіт археологи натрапили на раніше невідомі поховання давньоєгипетському похоронному комплексі Дра Абу ель-Неґа.

У некрополі виявили три стародавні гробниці видатних державних діячів епохи Нового царства (період від 1539 до 1077 року до нашої ери).

Міністр туризму та старожитностей Шериф Фатхі назвав відкриття "значним" як на археологічні знахідки в межах країни.

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За написами всередині поховань науковці встановили імена та титули їхніх власників. Виявилося, що одна з гробниць належить людині, на ім'я Амон-ем-Іпет, яка жила в період фараонів Стародавнього Єгипту Рамессидів – епоха XIX та XX династій.

Вчені вважають, що похований там Амон-ем-Іпет був пов’язаний із божеством Амоном – царем богів у єгипетських віруваннях. Ймовірно, він працював у храмі або інших будівлях комплексу міфологічного героя місцевої релігії.

Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту/Facebook Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту/Facebook Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту/Facebook Фото: Міністерство туризму та старожитностей Єгипту/Facebook

Більшість сюжетів у гробниці знищені, крім зображень людей, що несуть меблі, та сцени бенкету.

Поховання Амон-ем-Іпета складається з невеликого внутрішнього двору, входу до гробниці та квадратної зали, що закінчується нішею.

Інше поховання датується XVIII династією єгипетських правителів. Вважається, що воно належить людині, на ім’я Бакі, яка працювала наглядачем зерносховища.

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Його гробниця складається з довгого внутрішнього двору, який через протяжність нагадує коридор. Після цієї частини приміщення переходить до іншого внутрішнього дворика, в якому розмістили головний вхід. Поховання також містить дві зали – розширені та довгу, які закінчуються поховальною шахтою, що вела вниз до камери з померлим.

У третій гробниці того ж періоду поховали наглядача у храмі Амона, мера північних оазисів та писаря Еса. Поховання має невеликий внутрішній двір з криницею, яка веде до головного входу та двох залів, зокрема одного неповного.

Надалі дослідники планують продовжувати роботи з очищення та вивчення написів у гробницях.

Нагадаємо, вперше за понад століття в Єгипті знайшли гробницю фараона. У 2025 році археологам вдалося встановити, що поховання належало Тутмосу II.