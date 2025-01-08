Верховна Рада ухвалила законопроєкт про розвиток волонтерства в освіті: що він передбачає

Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №11159 про розвиток волонтерства в освіті. Відтепер студентам зможуть зараховувати благодійність як практику, а керівники закладів освіти матимуть сприяти розвитку волонтерства.

Ініціативу підтримали 298 парламентарів, повідомили народні депутати Сергій Бабак та Ярослав Железняк.

За законопроєктом, в українських закладах освіти волонтерство за спеціальністю зможуть зараховувати як практику. Крім того, організації видаватимуть документи про підтвердження участі в благодійній діяльності.

Зміни передбачають, що керівники закладів освіти середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти отримають новий обов'язок – сприяти волонтерським ініціативам та залученню учнів до благодійності.

Також нардепи змінили законодавче визначення мотиваційного листа, який подають при вступі до вищих навчальних закладів. У ньому абітурієнти зможуть поділитися досягненнями не лише в навчанні, а й громадській та волонтерській діяльностях.

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"Волонтерство дає можливість молоді розвивати свої навички та отримувати практичний досвід, що є корисним не лише для подальшого вступу до закладів вищої та/або професійної освіти, але й для вступу на ринок праці.

Роботодавці все більше оцінюють соціальну відповідальність та волонтерський досвід як показник готовності працівника бути активним та ефективним у команді", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Автори документа зауважують, що зміни впроваджують з метою адаптації законодавства України до права Європейського союзу.

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У коментарі для "УП. Життя" Сергій Бабак зауважив, що після початку повномасштабного вторгнення українці, зокрема і молодь, активно долучилися до волонтерської діяльності. Під час цієї діяльності студенти подекуди практикують здобуті під час навчання знання.

За словами народного депутата, основною новацією законопроєкту стало зарахування як практики волонтерської діяльності, якщо вона дотична до освітніх програм.

"Наприклад, студент збирає дрони – це підходить під декілька освітніх програм, як-от інженерії чи програмного забезпечення. Якщо студент займається цією волонтерською діяльністю і має документальне підтвердження, то чому не зарахувати це за практику?" – пояснює народний депутат.

Відтак очільники закладів освіти мають сприяти учням та студентам, які займаються волонтерською діяльністю, створюють благодійні рухи чи проєкти.

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"Ми хочемо побудувати культуру волонтерської діяльності ще від закладів освіти. Вони і зараз роблять багато, максимально намагаються допомагати, зокрема плетуть сітки і збирають дрони. Тому для керівників фактично нічого не зміниться", – стверджує Сергій Бабак.

Нагадаємо, в Україні розпочали роботу над удосконаленням діяльності наукових парків, які створюють в закладах вищої освіти або наукових установах з метою розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності.

Зокрема, науковим паркам планують надати податкові та митні пільги, резидентство Дія.City та додаткові механізми захисту від зловживань.