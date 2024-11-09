Вчені дослідили одну з найстаріших християнських церков: знайдене там їх неабияк здивувало

Археологи дослідили церкву IV століття на околиці колишнього міста Трімітіса на території сучасного Єгипту. Всередині споруди вони виявили неочікувану кількість поховань, більшість померлих в яких були жінками та дітьми.

За результатами кількарічних розкопок видали книгу "Раннє християнство в Амхейді (єгипетський оазис Дахла), церква IV століття", пише The New York Times.

У 2012 році команда американських науковців під керівництвом дослідника стародавніх цивілізацій із Нью-Йоркського університету Девіда Рацана та археолога з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Ніколи Аравеккії розпочала розкопки в стародавній церкві посеред єгипетської пустелі.

Через політичні заворушення вченим довелося призупинити роботи. Відновити їх змогли лише в 2023 році.

Одна із найстаріших у світі церков була споруджена на східній околиці Тріміфіса. Раніше в цьому невеликому місті проживали тисячі людей, які покинули його наприкінці VI століття.

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Науковці кажуть, що поселення було побудоване в "одному з найбільш безплідних і ворожих місцин на Землі". Однак розкопки продемонстрували, що це не зупинило тамтешніх жителів від масштабної забудови.

Крім того, місцеві активно торгували фініками та оливками, що дозволило їм вибудувати зв’язки з людьми з більш родючих земель уздовж Нілу.

The NYU Amheida Excavations The NYU Amheida Excavations The NYU Amheida Excavations The NYU Amheida Excavations

"Воно було значно більше взаємопов’язане зі світом, ніж можна було б здогадатися на перший погляд", – сказав доктор Нікола Аравеккія.

На території колишнього міста археологи відкопали віллу, язичницький храм, римську лазню та незвичайну базиліку.

Церква мала прямокутну конструкцію з колонадою, що відповідало стилю, який у той час був популярним у Римі. За словами науковців, це вказує на те, що римська "мода" до дизайну дісталася Трімітіса лише за кілька років.

Усередині базиліки археологи знайшли велику кількість померлих: 11 тіл виявили у двох склепах та ще шість – в окремих гробницях. За словами вчених, це було незвично на той час, адже в приміщеннях церков зазвичай ховали священників чи єпископів.

При цьому більшість останків у церкві належала жінкам і дітям.

"Той факт, що прямо всередині церкви так багато гробниць, – дивовижний", – сказав Девід Франкфуртер, єгипетський релігієзнавець із Бостонського університету (США), який не брав участі в проекті.

Тіла в церкві були переважно загорнуті в полотна, лише два з них лежали в трунах. Археологи кажуть, що це яскраве свідчення християнської традиції, яка віддавала перевагу простоті поховання, на відміну від пишних єгипетських похоронних звичаїв.

Поруч із одним тілом дослідники знайшли пучки розмарину, мирту та пальмове листя, а одну дитину поховали разом із бронзовою чашею.

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Одна з померлих жінок, яких знайшли в церкві, була середнього віку і мала всі зуби. Це, ймовірно, свідчить, що попри суворі умови довкілля, в неї були хороший раціон і відносно комфортне життя.

За словами експертки з раннього християнства та докторки Єльського університету (США) Лаури Насралли, існує достатньо доказів того, що жінки займали керівні посади в стародавньому християнстві.

Водночас знахідок у церкві Трімітіса недостатньо для того, щоб визначити, чи поховані там жінки були релігійними діячками.

Раніше в Йорданії археологи розкопали приховану гробницю, один із артефактів якого виглядає як "Святий Ґрааль".