Може витримати удари КАБів та ракет: у Запоріжжі відкрили третю підземну школу

У Запоріжжі відкрили третю підземну школу, в якій одночасно зможуть навчатися 500 дітей. Задля безпеки школярів нові навчальні приміщення розташовані на глибині семи метрів під землею.

Про це повідомили Міністерство освіти і науки України та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Фото: Міністерство освіти і науки/Facebook Фото: Міністерство освіти і науки/Facebook Фото: Міністерство освіти і науки/Facebook Фото: Міністерство освіти і науки/Facebook

Там розповіли, що в підземному просторі площею 1309 квадратних метрів облаштували класи з робототехніки, управління дронами та тактичної медицини. Крім того, у школі є медичний кабінет, буфет, кімнати відпочинку та спортивний куточок.

"Навчальний заклад розташований на глибині семи метрів під землею та здатний витримати удари дронів, КАБів і навіть бетонобійних ракет", – додали в МОН.

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Одночасно в школі зможуть перебувати пів тисячі школярів. Натомість укриття розраховано на 1000 учнів, зокрема дітей з прифронтових та тимчасово окупованих територій, де очне навчання неможливе.

"Діти та вчителі зможуть спілкуватись одне з одним в класних кімнатах, а не через екрани телефонів чи планшетів", – написав Федоров.

Загалом у місті планують відкрити 21 підземний заклад середньої освіти. Наразі на етапі спорудження 9 із них.

Нагадаємо, першу підземну школу в Запоріжжі відкрили в грудні 2024 року. Будівництво закладу тривало шість місяців.