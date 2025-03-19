Навчатимуться учні та вихованці дитсадків: у Запоріжжі відкривають шосту підземну школу

У приміщенні навчатимуться учні школи та вихованці найближчих дитсадків

У Запоріжжі завершили будівництво шостої підземної школи в протирадіаційному укритті в колегіумі "Елінт". У приміщеннях площею понад 1400 квадратних метрів зможуть безпечно навчатися 500 учнів.

За декілька днів навчальний заклад відкриє двері для школярів, повідомили в Запорізькій обласній державній адміністрації.

"Вчителі готуються до початку офлайн-занять, і, звичайно, вже готовий розклад уроків. Навчання в підземній школі триватиме у дві зміни. 300 дітей буде ходити в першу зміну і понад 200 – в другу зміну. Всі дуже чекають початку навчання: і батьки, і діти", – розповіла директорка школи Олена Зайковська.

Фото: Запорізька обласна державна адміністрація Фото: Запорізька обласна державна адміністрація Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

Загалом у закладі зможуть навчатися понад 700 учнів та вихованців дитячих садків, які розташовані неподалік.

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У приміщенні підземної школи розмістили 15 навчальних класів, зони для відпочинку та спілкування, медичний пункт, гардероб та буфет.

"Будівництво підземної школи розпочалося в липні 2024 року. За короткий термін виконали всі необхідні роботи: від облаштування котловану до внутрішнього оздоблення.

Це дозволить учням не лише отримувати якісні знання, а й комфортно проводити час у безпечному середовищі", – додали в Запорізькій ОДА.

Спорудження підземної школи фінансували з державного та місцевого бюджетів, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Учениця 11 класу колегіуму Ганна розповіла, що через безпекову ситуацію досі не могла провести достатньо часу з однокласниками.

"Я хочу в школу, бо там мої друзі і тепер безпечно. Можна не відволікатися на тривоги", – зізналася четвертокласниця Маргарита.

Школярка Поліна зізналася, що хоче навчатися офлайн, аби мати живе спілкування.

"Я хотіла б виходити до дошки і розв'язувати задачі. Це більш живе спілкування, коли вчитель може виправити помилки, а однокласники – підтримати", – розповіла учениця.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Запорізькій області відкрили п'ятий підземний простір для навчання школярів у регіоні. У Харкові будівництво другого закладу освіти під землею завершили в січні.