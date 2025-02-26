На Запоріжжі відкрили п’яту підземну школу: як вона виглядає

У Запорізькій області в селі Петропіль Широківської громади запрацювала підземна школа. Це п’ятий підземний простір у регіоні.

Про це повідомляють керівник Запорізької ОВА Іван Федоров та Міністерство освіти й науки.

У школі навчатиметься у дві зміни 400 дітей із 18 навколишніх населених пунктів. Учнів привозитимуть п’ятьма шкільними автобусами. Є також спеціалізований транспорт і для маломобільних дітей.

Підземна школа вмістила 7 навчальних класів, лаунж-зону, медичний кабінет, буфет. Для дітей з 1–4 класи передбачені безоплатні гарячі обіди.

Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА

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Крім того, за словами Федорова, заклад інклюзивний: має ліфт, кнопку виклику, спеціалізований санвузол, надписи зі шрифтом Брайля.

Вартість будівництва школи становить 72,5 мільйонів гривень, повідомили в МОН.

Нині в Запоріжжі працює пʼять підземних шкіл, ще вісім будують. Першу підземну школу в регіоні відкрили в грудні 2024 року.

Раніше ми писали, що станом на кінець 2024 року в Україні розпочали будівництво 139 підземних шкіл та кількох десятків закладів професійно-технічної освіти. На етапі активного спорудження – 79 підземних закладів освіти.