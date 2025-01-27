У Харкові відкрили другу підземну школу: який у неї вигляд

У Харкові 27 січня відкрили другу підземну школу. Наразі тут здобувають освіту 750 дітей.

Коли завершиться друга черга будівництва, у ній зможуть навчатися до тисячі школярів, повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, школу побудували з дотриманням стандартів безпеки. Для дітей облаштували просторі класи, а також інклюзивну та ресурсні кімнати.

"Сьогодні один хлопчик сказав: "Тут краще, ніж удома". Спочатку я не зрозумів, як це можна сприймати. Але потім усвідомив, що, мабуть, це все ж таки найвища похвала. Значить ми створили місце, де діти почуваються захищеними й щасливими.

Тут вчаться діти, які вже закінчують початкову школу, але бачать одне одного наживо вперше. COVID і війна забрали у них можливість нормального навчання", – зазначив очільник Харкова.

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Нагадаємо, будівництво першої підземної школи у Харкові закінчили навесні минулого року. Вона вміщує 900 дітей.

Водночас підземні школи вже функціонують в інших українських містах, зокрема у Запоріжжі та на Миколаївщині.

Раніше у Міністерстві освіти і науки розповідали, що станом на кінець 2024 року в Україні будують 139 підземних шкіл та кілька десятків профтехів.