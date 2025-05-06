"Нагадує, за що ми боремося": боєць ЗСУ бере на бойові завдання іграшку зі зруйнованого дитмайданчика

Боєць каже, що знайшов іграшку на зруйнованому дитячому майданчику

Один із бійців українського війська носить із собою іграшкового ведмедя як оберіг, розповіли в командуванні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Захисник, що носить за спиною іграшку, каже, що знайшов її на зруйнованому дитячому майданчику на Донеччині.

"Серед уламків, порожніх гойдалок і тиші лежав маленький ведмедик. Забрав із собою. Тоді я не зміг його лишити. Відтоді він завжди зі мною: мовчить, тримається, дивиться вперед", – розповів військовий.

Він пояснює, що іграшка нагадує йому, за кого і що він бореться, а також додає віри, що незабаром на дитячі майданчики знову повернуться діти.

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"Під час навчань бійці не лише відпрацьовують складні сценарії бою, а й несуть із собою те, що важливо особисто для кожного. Бо ця боротьба – не лише про техніку й зброю", – додали в командуванні ССО.

Раніше ми розповідали про військового батальйону "Госпітальєри", який перепросив в "Укрзалізниці" за те, що сів у чистий потяг у брудному взутті. У перевізника відреагували на це, назвавши берці захисника символом "війни, що дає нам мир".