Найстаршій матері України не віддаватимуть доньку до її 18-річчя – рішення суду

Суд постановив не віддавати найстаршій матері України Валентині Підвербній її 14-річну доньку. Дівчинка перебуватиме під опікою в новій родині до свого повноліття, попри те, що її матір не позбавили батьківських прав.

Відповідне рішення ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова, повідомляє "Суспільне".

У 2011 році Валентина Підвербна стала найстаршою матір’ю країни, народивши доньку у віці 66 років. Щоб завагітніти, жінка використала штучне запліднення, кошти на яке збирала кілька років.

Мешканка Чернігова казала, що їй допомагає доглядати за донькою няня, якій платять небайдужі люди з Росії.

Через два роки місцеві запідозрили, що Валентина жебракує з дитиною на вулицях Чернігова. В місцевому центрі соціальних служб для дітей заявили, що матір відмовилася від соціального супроводу майже відразу після народження доньки.

РЕКЛАМА:

У 2023 році 12-річна донька Підвербної Анна-Марія у соцмережі поскаржилася на фізичне на психологічне насильство.

"Мама з мене знімає труси і шкарпетки, рве одяг, не дає мені митися і прати свої речі. Також дряпає і б’є. Мені просто це набридло…

Я не чую від неї нормальних слів, тільки матюки і образи", – йшлося в дописі школярки.

Зрештою за рішенням міськради дівчинку відібрали в матері. На Валентину Підвербну склали адміністративний протокол за невиконання батьківських обов’язків та вчинення домашнього насильства. Однак в суді ці справи закрили через відсутність складу правопорушення.

У жовтні 2024 року суд постановив відібрати доньку від її матері. Однак 78-річна жінка подала апеляцію на це рішення. Зрештою апеляційний суд залишив рішення без змін.

Хоча Валентину Підвербну не позбавили батьківських прав, Анну-Марію віддали під опіку Олені Ятченко. Після того, як дівчинка досягла 14 років, жінка звернулася до суду для продовження опіки.