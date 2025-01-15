Учителька з Івано-Франківська увійшла до переліку топ-50 педагогів світу
Учителька початкових класів з івано-франківського ліцею Леся Павлюк увійшла до переліку 50 педагогів-фіналістів міжнародної премії Global Teacher Prize 2024.
Про це повідомили на сайті конкурсу.
"Наші фіналісти походять з усіх куточків Земної кулі, створюючи трансформаційний вплив у різноманітних середовищах. Від викладання у віддалених містах і селах до впровадження інновацій у міських школах, вони виступають за інклюзивність, захищають права дитини та надихають на значні зміни", – написали організації премії вчителів.
Педагогічну освіту Леся Павлюк здобула в Коломийському педагогічному коледжі та Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. У 2012 році вона почала роботу вчителькою початкових класів.
"Викладаючи на тлі війни та пандемії COVID-19, Леся зіткнулася з надзвичайними труднощами. Сигнали про повітряну небезпеку і внутрішньо переміщені учні є частиною її повсякденної реальності, але вона пристосувалася з надзвичайною винахідливістю", – розповіли в Global Teacher Prize 2024.
Леся Павлюк стала співавторкою курсу для вивчення українського алфавіту під назвою "Буквик", основою якого стала мнемоніка – методика запам'ятовування за допомогою асоціацій.
Ще до реформи НУШ педагогиня була однією з перших, хто працював з інклюзивним класом. З допомогою Лесі Павлюк дітям з особливими освітніми потребами вдалося інтегруватися до шкільного середовища. Примітно, що одна з таких її учениць перейшла від інклюзивної програми до стандартної та досягла успіхів у навчанні.
У жовтні 2024 року вчителька з Івано-Франківська стала переможницею премії Global Teacher Prize Ukraine 2024. Також вона отримала першість за результатами громадського голосування.
"Світ має чути про незламність, стійкість і адаптивність української освіти в умовах війни. Якщо я маю можливість розповісти про це, я зроблю все можливе. Ще кілька днів тому моя хресна бажала, щоб про мене дізналася Європа, а сьогодні я дізналася, що увійшла до ТОП-50 найкращих педагогів світу", – прокоментувала Леся Павлюк, інформує Global Teacher Prize Ukraine.
Раніше ми розповідали про минулорічну премію для українських педагогів та її переможців.