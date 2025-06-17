Українська делегація пішла із заходу в Європарламенті через виступ росіянки Дар'ї Навальної

Українська делегація пішла з European Youth Event у Європарламенті в Страсбурзі через виступ росіянки Дар'ї Навальної.

Доньку покійного російського опозиціонера Алєксєя Навального організатори виокремили як одну з головних спікерок заходу, повідомила Львівська міська рада.

Росіянка була учасницею однієї з головних дискусійних панелей та виступила з ключовою промовою (inspirational speech).

Учасниці української делегації Соломія Коваль, Тая Мамчак і Дарина Підлубна розповіли, що дізналися про виступ Навальної вже в залі – жодного попередження не було.

"Вона говорила про права людини, свободу слова й мови – в той час, як Росія щодня знищує ці самі права в Україні... Ми приїхали з країни, яка щодня зазнає атак. Наші ровесники гинуть на фронті. І бачити в Європарламенті, як ключову роль надають росіянці, – це образливо для нас і нашої боротьби", – заявили львів'янки.

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За словами дівчат, на форумі також виступав російський юрист Вʼячеслав Самонов, а в кулуарах – лунала російська мова.

Львів, як Молодіжна столиця Європи-2025, планує звернутися з офіційним листом до голови Європарламенту.

"Я не знаю, чим і де так нагрішили українці, що сьогодні наша молодь має в одній частині Європи захищати свою державу, гинути за свою рідну землю, а в іншій – брати участь у публічних заходах на одному рівні з росіянами й слухати ключову промову форуму від росіянки", – відреагував мер Львова Андрій Садовий.

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European Youth Event – найбільший молодіжний форум Європи, що раз на 2 роки проходить у Європарламенті.

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Нагадаємо, кілька років тому Дашу Навальну до себе запросив Джорджтаунський університет: на випускному у дипломатів росіянка мала виголошувати промову про "свободу слова", але студентство підписало петицію проти цього.

Студентів обурило, що Даша Навальна не засуджувала російську війну проти України, а її батько заявляв, що Крим належатиме Росії ("Крим – не бутерброд") і підтримував вторгнення РФ у Грузію 2008 року.