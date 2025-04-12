Фотопремія World Press Photo відкликала запрошення на церемонію нагородження для росіянина

Міжнародна премія World Press Photo-2025 відкликала запрошення на церемонію нагородження росіянину Михайлу Терещенку. Раніше фотограф з російського державного інформагентства ТАСС отримав нагороду за знімок антиурядових протестів у Грузії.

Організатори пояснили на сайті конкурсу своє рішення зростанням "напруженості на європейському континенті".

Організатори назвали "неприємним фактом" нагородження за висвітлення протестів у Грузії росіянина, який працює на російське пропагандистське агентство.

У World Press Photo також заявили, що під час відбору робіт журі має обмежену інформацію про конкурсантів, яка зазвичай обмежується національністю та статтю. При цьому судді не знають імен фотографів та місце їхньої роботи.

Водночас робота Михайла Терещенка відповідала критеріям оцінювання конкурсу та була автентичною.

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У премії повідомили, що намагатимуться покращити правила та процедури відбору учасників.

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Виконавча директорка конкурсу Джумана Ель Зейн Хурі заявила, що World Press Photo не скасовуватиме нагороду росіянину, аби не нехтувати встановленими правилами.

"Ми працюватимемо над удосконаленням наших правил і процедур, але повинні завжди застосовувати їх чесно та без винятків. Наш конкурс має глобальне охоплення, і його правила мають бути застосовні до дуже різних контекстів. Будь-яка зміна правила для відображення одного конкретного контексту також матиме наслідки для зовсім інших", – додала виконала директорка конкурсу Джумана Ель Зейн Хурі.

Організатори премії зауважили, що не погоджуються із фразою "звільнення Маріуполя", яку росіянин Михайло Терещенко вжив в інтерв'ю у березні 2025 року. Там визнали, що частина території України окупована РФ, зокрема Маріуполь.

"Хоч російський уряд і ТАСС заперечують деякі з цих заяв, ми вважаємо їх простими фактами", – додали у World Press Photo.

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Нагадаємо, цьогоріч журі конкурсу World Press Photo серед регіональних переможців обрали двох росіян та білоруску.

Таке рішення засудила Українська асоціація професійних фотографів (УАПФ), де закликали до дотримання стандартів етики, неупередженості та прозорості. В УАПФ заявили, що нагородження російських фотографів, які виражають позицію російської державної ідеології, сприяє співчуттю агресора.

Крім того, премія візуально поєднала в пару дві роботи. Одна з них зображає шестирічну українку, яка страждає на панічні атаки після втечі з-під обстрілів. На іншій показують пораненого військового "ДНР", що воював на боці Росії.

Після критики журі публічно вибачилося за таке рішення і визнало, що таким поєднанням створювало "надто спрощену та хибну рівноцінність".