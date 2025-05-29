Альпіністка Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка підкорила п’ять найвищих вершин світу. Під час сходження на останню з них за 200 метрів до піка гори в неї закінчився життєво важливий кисень.

Про це альпіністка розповіла "УП. Життя"

Останньою в переліку п’яти найвищих для Антоніни стала гора Канченджанга в Гімалаях – третя за висотою вершина у світі. Раніше здійснити сходження на неї і самостійно спуститися вдавалося небагатьом жінкам, тому вершина висотою 8586 метрів серед місцевих отримала прізвисько "вбивця жінок".

Фото: Антоніна Самойлова Фото: Антоніна Самойлова Фото: Антоніна Самойлова

Сходження на Канченджангу не обійшлося без випробувань і для українки – за день до фінального етапу кардинально змінилася погода, через що вихід могли скасувати.

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Зрештою Антоніна вирушила підкорювати чергову вершину, однак за 200 метрів до піка в неї закінчився життєво необхідний на такій висоті кисень. Крім того, обидва запасні балони виявилися порожніми.

"Двадцять хвилин без кисню на висоті 8400 негайно вдарили по організму. Через те, що кисень не надходить, кров не циркулює організмом повноцінно. Відтак починається миттєве переохолодження кінцівок.

Уже за мить не відчуваєш ніг, і єдиний спосіб врятуватися від відмороження – бити кінцівками по камінню, щоб розігріти їх", – поділилася спогадами альпіністка.

Антоніну врятував шерпа (представник місцевого народу, який часто супроводжує альпіністів під час сходжень), який віддав свій балон, а сам спустився вниз.

"Уявіть, провести десять годин підвішеним на мотузці. Іноді ширина стежини, по якій рухаєшся, не ширше, ніж одна стопа. Усе через те, що від четвертого висотного табору на висоті 7500 метрів до вершини — дуже складна ділянка. Кут схилу там становить 70 градусів. Маршрут має скелясті, майже вертикальні відрізки та лід.

Керувати своїм підйомом надважко. Ти виснажений до межі, і тут виявляється, що залишки кисню можуть закінчитися в будь-який момент", – розповіла альпіністка.

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Під час сходження Антоніна взяла з собою на кількатисячну вершину шеврон захисника України Олександра Гряника. У березні 2022 році 28-річний хлопець зголосився летіти на допомогу побратимам в оточений Маріуполь. Там воїна поранили. Він відмовився від евакуації. Загинув 8 травня 2022 року.

Олександр мріяв підкорити Еверест, тому минулого року Антоніна підняла його фото на найвищу точку планети. Цьогоріч вона взяла його шеврон, аби продовжувати підкорювати вершини разом.

Нагадаємо, Антоніна Самойлова займається альпінізмом із 2018 року. Вперше вона підняла український прапор на Евересті у 2022 році. Відтоді на найвищій вершині світу побувала ще двічі.