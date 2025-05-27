Непальський шерпа Камі Ріта підкорив Еверест у 31-й раз і вкотре побив світовий рекорд

На фото – Камі Ріта під час 30-го сходження на Еверест

Непальський гід-шерпа Камі Ріта підкорив Еверест (Джомолунгму) у 31-й раз, побивши власний світовий рекорд за кількістю сходжень на найвищу вершину світу.

55-річний чоловік уже спускається з гори висотою 8 849 метрів і почувається добре, повідомляє Associated Press.

Його найближчий "конкурент" – шерпа Пасанг Дава, який має 29 успішних сходжень на Еверест.

"Камі Ріта Шерпа не потребує представлення. Це не просто національний герой альпінізму – це світовий символ самого Евересту", – сказала компанія Seven Summit Treks, яка організувала його сходження.

Перед початком експедиції Камі Ріта розповідав AP, що планує здійснити своє 31-ше або навіть 32-ге сходження.

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Чоловік уже намагався підкорити гору кілька днів тому, але спробу перенесли через погані погодні умови. Зранку 27 травня альпініст таки дістався вершини з групою туристів.

Камі Ріта вперше піднявся на найвищу гору світу у 1994 році, супроводжуючи комерційну експедицію, і відтоді майже щороку повертався на вершину. У 2024 році він піднімався на Еверест двічі.

Окрім Джомолунгми, альпініст підкорив інші найвищі вершини світу: K2, Чо-Ойю, Манаслу та Лхоцзе.

Його батько свого часу був одним із перших шерпа-гідів, які допомагали іноземцям досліджувати Еверест.

Нагадаємо, вершину Евересту вперше підкорили новозеландець Едмунд Гілларі та непалець Норґай Тенцінґ у 1953 році.

Існує версія, що дістатися до вершини могли й попередні дослідники, зокрема Джордж Меллорі та Ендрю Ірвайну, які у 1924 році загинули просто на маршруті. Проте вчені не знаходили доказів їхнього сходження на найвищу точку.

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