Лісовий: Українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть у Молдові

Представники України та Молдови підписали угоду, за якою в обох країнах взаємно визнаватимуть дипломи про освіту та наукові ступені. Це відбуватиметься за спрощеною процедурою.

Відповідну угоду уклали міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой 25 січня 2025 року.

"Підписали угоду, яка відкриває нові можливості для професійної та освітньої мобільності між нашими країнами.

Вона є важливим кроком для розвитку відносин між Молдовою та Україною", – заявив Оксен Лісовий.

Угода передбачає, що країни взаємно визнаватимуть наукові ступені наукових працівників та дозволятимуть працевлаштування громадян України та Молдови, які здобули освіту на батьківщині.

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Крім того, під час прийняття на роботу вчителів обох країнах враховуватимуть категорії та стаж роботи.

Раніше в Польщі включили українську мову до переліку предметів для складання випускних іспитів у польських школах.