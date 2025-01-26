Лісовий: Українські дипломи про освіту та наукові ступені визнаватимуть у Молдові
Представники України та Молдови підписали угоду, за якою в обох країнах взаємно визнаватимуть дипломи про освіту та наукові ступені. Це відбуватиметься за спрощеною процедурою.
Відповідну угоду уклали міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой 25 січня 2025 року.
"Підписали угоду, яка відкриває нові можливості для професійної та освітньої мобільності між нашими країнами.
Вона є важливим кроком для розвитку відносин між Молдовою та Україною", – заявив Оксен Лісовий.
Угода передбачає, що країни взаємно визнаватимуть наукові ступені наукових працівників та дозволятимуть працевлаштування громадян України та Молдови, які здобули освіту на батьківщині.
Крім того, під час прийняття на роботу вчителів обох країнах враховуватимуть категорії та стаж роботи.
Раніше в Польщі включили українську мову до переліку предметів для складання випускних іспитів у польських школах.