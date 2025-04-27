"Велика удача": українські полярники показали "невловних" антарктичних смугачів

Українським вченим в Антарктиді вдалося зафільмувати "невловних" смугачів – представників китів, які, на відміну від своїх більших "родичів" рідко досягають довжини десять метрів.

Цей ссавець також значно рідше потрапляє в поле зору дослідників, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

На відео, яким поділилися полярники, можна побачити пару смугачів, які пропливаю неподалік від човна науковців. Відпливаючи далі, тварини то злегка виринають носами, то пірнають усе глибше в крижані води Антарктиди.

Науковці розповіли, що ці кити одні з найменших із родини смугачевих, адже важать до десяти тонн, а в довжину часто не досягають і 10 метрів. Їх можна зустріти в усіх океанах Південної півкулі Землі. В Антарктиду смугачі навідуються на антарктичне літо, адже можуть там живитися крилем.

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З приходом зими величезні ссавці змінюють місце проживання на тепліші води північніше, де розмножуються. Попри це, деякі смугачі можуть перечікувати зиму поблизу крижаного континенту.

Тварин можна розпізнати здалеку завдяки характерному серповидному плавцю, який має водночас закруглену та загострену форму. Зазвичай ссавець швидко переміщується між крижинами.

"Через таку маневровість антарктичний смугач досить складний для досліджень: зафіксувати зустріч з ним, а тим паче виміряти його чи відібрати біопсії – велика удача.

Втім наші науковці уже мають результати досліджень, якими готові поділитися. Чекайте в одному з наступних дописів", – поділилися полярники.

Нагадаємо, у 2024 році науковцям вперше вдалося спостерігати за тим, як синій кит годує своє дитинча. Вчені зафільмували молодого ссавця поруч із його матір'ю.