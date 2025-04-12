"Пінгвіняча група підтримки": полярники показали, як пташенята "контролюють" їхню роботу

Українські полярники показали процес закривання на зиму магнітометричних зондів, за допомогою яких вчені досліджують наднизькочастотне (ННЧ) випромінювання.

Цю роботу науковці здійснювали під пильним наглядом пінгвінят. Одну з таких "груп підтримок" показали в Національному антарктичному науковому центрі.

На відео геофізики Анна Соіна та Олександр Богомаз закривають на зиму магнітометричні зонди, аби вберегти їх від пошкодження. За їхніми діями пильно спостерігає група пінгвінят, які хоч і стоять на відстані, але пильно "контролюють" процес.

Полярники пояснили, що магнітометричні зонди потрібні їм для вимірювання низькочастотного випромінювання за яким, зокрема, відстежують глобальну грозову активність.

РЕКЛАМА:

Ці пристрої дуже чутливі, тому їх упаковують у дерев'яні коробки, вкриті резиною та тканиною. Зверху науковці додатково закладають їх великою кількістю каміння.

"Для цього довелося носити багато каміння. А пінгвінята обурювались і зачаровано дивились, що ж ми робимо", – розповіла Анна Соіна.

Нагадаємо, взимку поблизу української дослідницької станції "Академік Вернадський" розпочався сезон вилуплення пінгвінів та інших птахів, як-от домініканських мартинів.

Полярники показували, як дорослі птахи годують пінгвінят, та розповіли про унікальну родину, яка складається з трьох малят та їхніх батьків.