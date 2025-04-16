Неочікувана гостя: українські полярники помітили в Антарктиді єгипетську чаплю

До українських полярників на острові Галіндез в Антарктиді навідалася незвичайна гостя. Поблизу станції "Академік Вернадський" біологи помітили єгипетську чаплю, яка проживає на всіх континентах, окрім крижаного.

Несподівана зустріч трапилася перед морським виходом вчених на човнах, розповіли в Національному антарктичному науковому центрі.

Фото: Зоя Швидка/НАНЦ Фото: Andrew Simon, Rick Kittinger, Brandon Nidiffer/eBird Фото: Andrew Simon, Rick Kittinger, Brandon Nidiffer/eBird Фото: Andrew Simon, Rick Kittinger, Brandon Nidiffer/eBird

"Кілька людей пішли до причалу, й раптом із того боку вилетіло щось незвичне: здається, я почала фотографувати раніше, ніж зрозуміла, що це за тварина.

Але [перша] думка була якраз про чаплю, адже в Україні я багато займалася водно–болотними птахами, а в чапель дуже характерний силует. Уже потім на фото роздивилася, що це дійсно вона", – пригадує науковиця.

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Полярники пояснили, що попри те, що єгипетські чаплі – це найпоширеніший та найчисельніший вид із родини, ці птахи проживають на всіх континентах, крім Антарктиди. Тому побачити цього пернатого поблизу "Вернадського" – "справжній фарт для біологів".

"Можливо, все тому, що на крижаному континенті немає її улюблених тварин – диких чи домашніх копитних. Саме на їхніх спинах птаха полюбляє сидіти: від слонів і буйволів до коней та зебр", – жартують у НАНЦ.

Науковці розповіли, що єгипетська чапля походить з Африки, де й проживала до початку XX століття. Однак пізніше птахи цього виду "перебралися" у Західну півкулю та навіть Австралію.

Нині пернаті населяють обидві півкулі, однак перевагу надають тропікам, субтропікам та деяким територіям помірних широт.

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Єгипетська чапля має невеликі розміри і в довжину сягає до 50 сантиметрів, маючи розмах крил до метра. Тіло птахи здебільшого вкрите білим пір'ям, але на голові, спині та зобі вона має бежево-жовтуваті "мітки".

Часто завдяки сусідству із копитними єгипетським чаплям вдається шукати їжу – великих комах, яких можна добути простіше, якщо більші тварини сполохають їх у траві. Крім того, птахи збирають поживу із шерсті та шкіри слонів, буйволів, коней та зебр.

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