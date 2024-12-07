Спробував "віджати" гніздо: до жителів поблизу Вернадського навідався войовничий "інспектор"

На острові Галіндез поблизу української антарктичної станції "Академік Вернадський" помітили неочікуваного гостя, який порушив спокій тамтешніх пінгвінів.

Знімками "суворого інспектора" поділилися в Національному антарктичному науковому центрі.

Українські полярники розповіли, що до них завітав антарктичний пінгвін. Через смужку на підборідді, яка нагадує ремінець на шоломі констебля, тварину часом називають поліціянтом.

Спершу птаха помітили біля неподалік від моря.

Фото: Анна Соіна/НАНЦ/Facebook Фото: Анна Соіна/НАНЦ/Facebook Фото: Анна Соіна/НАНЦ/Facebook Фото: Анна Соіна/НАНЦ/Facebook Фото: Анна Соіна/НАНЦ/Facebook Фото: Анна Соіна/НАНЦ/Facebook

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"Спершу він з'явився біля причалу й очевидно виявив якісь порушення в одному з гнізд субантарктичних пінгвінів – це ті, які тисячами мешкають на нашому острові", – розповіли в НАНЦ.

Антарктичний пінгвін навідувався до гнізда та дзьобав його власників – останні активно відбивалися. Схожі сутички між птахами траплялися протягом кількох днів, але зрештою "поліціянт" пішов на іншу частину острова Галіндез.

"Із трьох видів пінгвінів, що мешкають в районі "Вернадського", антарктичні – найагресивніші. Певний час на нашому острові їх було навіть двоє: можливо, це пара, яка шукала собі місце для гніздування. І один з них вирішив "віджати" гніздо в субантарктичних пінгвінів. Але ті відстояли свою територію", – пояснив поведінку тварин біолог антарктичної експедиції Світозар Давиденко.

Українські полярники додали, що зазвичай в Антарктиді пінгвіни різних видів мирно співіснують, адже їхній спосіб життя та стратегії полювання відрізняються. Однак подекуди трапляються і сварки.

Раніше ми розповідали, скільки пінгвінів оселилися поблизу станції "Вернадський" після настання весни та коли чекати поповнення серед птахів.