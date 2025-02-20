Мистецтво проти війни: "Укрпошта" анонсувала випуск марки до річниці агресії РФ

"Укрпошта" випустить марки на честь річниці російсько-української війни. На виробах зобразили скульптури французького митця Джеймса Коломіни.

Марку створили в межах серії ART vs WAR (з англійської – мистецтво проти війни), розповіли в пресслужбі "Укрпошти".

Презентацію поштового набору присвятити початку російського вторгнення на територію Криму у 2014 році та повномасштабної війни.

Фото: "Укрпошта" Фото: "Укрпошта" Фото: "Укрпошта"

"24 лютого 2022 року, коли Росія підступно атакувала нашу країну із землі й повітря, плануючи за лічені дні захопити столицю та підкорити українців, наш народ став на захист своєї держави.

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Вже три роки весь цивілізований світ підтримує українців в боротьбі за свободу та незалежність", – зауважили в "Укрпошті".

Там додали, що в межах нового поштового блоку випустять марки із зображенням скульптур французького митця Джеймса Коломіни.

У 2022 році дієвець культури став автором статуї очільника Кремля Володимира Путіна, що нібито сидить на маленькому танку. Скульптуру встановили в Центральному парку Нью-Йорка.

До Дня Незалежності у 2024 році Джеймс Коломіна створив п'ять інсталяцій у Києві, "щоб засудили несправедливість війни та продемонструвати непохитну підтримку українському народові".

Основою марок набору стали статуетки "Посланець", "Голуб" та "Дівчинка на гойдалці". Дизайн виробів створив український митець Констянтин Лапушен.

Поштовий блок складається з трьох марок, конверта, картки та папки. Тираж випуску складає 109,6 тисячі примірників, що відображає 1096 днів оборони від початку повномасштабної війни.

Раніше поштова служба презентувала марки на честь міста-героя Волновахи, що на Донеччині. Вироби присвятили героїзму українців, які захищали населений пункт.