"Історія, закарбована у символах": "Укрпошта" випустить марку на честь міста-героя Волновахи

Від березня 2022 року Волноваха перебуває під російською окупацією

"Укрпошта" випустить марку на честь Волновахи, що на Донеччині. Її присвятили героїзму українців, які віддано боролися за місто.

Марку створили в межах серії героїчних міст країни, розповіли в пресслужбі "Укрпошти".

Там зауважили, що вперше військові дії зачепили Волноваху у 2014 році, а після початку великої війни місто одним із перших узяло на себе удар російської армії.

Фото: "Укрпошта" Фото: "Укрпошта" Фото: "Укрпошта"

Активні бойові дії та авіаудари майже повністю знищили Волноваху, а її мешканці були вимушені покинути свої домівки.

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Від березня 2022 року Волноваха перебуває під російською окупацією. Президент України присвоїв місту почесну відзнаку героя. Ця нагорода відзначає подвиг та стійкість громадян під час захисту населених пунктів від агресії Росії.

"Волноваха однією з перших отримала цю високу нагороду, нарівні з Гостомелем, Харковом, Маріуполем та іншими містами, що стали форпостами боротьби", – додали в "Укрпошті".

На поштовій марці "Міста Героїв. Волноваха" український військових художник Dante зобразив паротяг, який їде повз поля соняшників, залишаючи за собою місто у вогні.

"Це не просто ілюстрація – це історія Волновахи, закарбована у символах. Залізниця – серце міста, яке будувалося як важливий транспортний вузол у 1881 році. Потяг символізує не лише стратегічну роль міста, а й евакуацію мешканців під час бойових дій, яка стала порятунком для багатьох людей", – додали в поштовій службі.

Офіційно марку в обіг введуть 18 лютого. Її погашення штемпелем відбудеться в Києві, а спецпогашення – в селі Ялта Волноваського району.

Тираж поштового виробу становитиме 840 тисяч примірників. "Укрпошта" також випустить конверти "Перший день", художні картки та презентаційні парки.

Раніше "Укрпошта" презентувала поштову марку, присвячену бригаді артилерійської розвідки "Чорний ліс", та лімітований набір на честь бійців Третьої окремої штурмової бригади.