"Символ шани та вдячності": "Укрпошта" випустить марку на честь матерів

"Укрпошта" анонсувала випуск нових марок, присвячений незламним українським матерям. Презентацію виробів присвятили Дню матері, розповіли в компанії.

В "Укрпошті" кажуть, що виріб стане "символом шани та вдячності українським матерям".

"Попри випробування війною українці вшановують жінок, які виховали націю незламних. Нову поштову марку "Укрпошта" присвятила всім матерям, що благословили своїх дітей на захист Батьківщини, матерям, які зберігають пам’ять про загиблих, яку не можна знищити ворожою кулею, матерям, які вирішили стати до лав Сил оборони і безпеки України, виборюючи для своєї малечі майбутнє у вільній та незалежній Україні", – пояснили в поштовій службі.

На новій марці "До Дня матері. Я живу тобою…" зобразили обійми жінки в традиційному українському вбранні та військового.

"Жінка, яка символізує образ матері, загортає сина у яскраву жовту хустку з вишивкою, а її обличчя виражає глибокий смуток та ніжність", – додали в "Укрпошті".

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Автором спеціальної мініатюри став заслужений художник України Олександр Охапкін, який також створив марку "Під покровом Богородиці".

Тираж марки складе 320 тисяч примірників. Також "Укрпошта" випустить 20 тисяч конвертів "Перший день" та 500 презентаційних папок. Погашення спеціальним штемпелем "Перший день" планують провести в Києві, а спецпогашення в усіх регіонах країни.

Офіційно в обіг "До Дня матері. Я живу тобою…" введуть 9 травня.

Нагадаємо, до Дня піхоти "Укрпошта" анонсувала випуск благодійної серії марок "Сіль землі". Частину коштів із продажу планують передати на допомогу у відновленні облич військових, які зазнали мінно-вибухових травм.