"Укрпошта" випустить новий набір марок "Маяки України"

"Укрпошта" випустить марки із зображенням маяків Чорного та Азовського морів, зокрема й тих, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму.

Набір створили в межах серії "Маяки України", яку започаткували у 2009 році, розповіли в компанії.

Там додали, що випуск цьогорічних марок припав на 25-річний ювілей створення Держгідрографії – державної установи, працівники якої, зокрема, доглядають за українськими маяками.

"Цього разу поштові марки будуть розповідати історії маяків Чорного та Азовського морів, а також кримських маяків, які зараз хоч і тимчасово окуповані, але незмінно залишаються частиною України не тільки на мапі, а й в серцях українців", – пояснили в "Укрпошті".

На виробах набору зобразили:

РЕКЛАМА:

маяки в Криму Ай-Тодорський та Чаудинський;

Шаганський маяк на Одещині;

Білосарайський та Бердянський Верхні маяки в Приазов'ї;

маяк Руський Задній, або Бузько-Дніпровського-Лиманського каналу, в Миколаївській області.

Фотографії кам'яних споруд для марок створив О. Заклецький, а дизайн виробів, карток, конверта та штемпеля зробила Оксана Шуклінова.

Поштовий блок "Маяки України" випустять тиражем 50 тисяч примірників. Марки введуть в обіг 4 квітня.

Погашення марок планують провести в Головпоштамті у Києві.

Раніше в "Укрпошті" випустили поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь", марки якого вкриті частинками сталі з меткомбінату.