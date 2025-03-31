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"Укрпошта" випустить новий набір марок "Маяки України"

Анна Коваленко — 31 березня, 14:57
Укрпошта випустить новий набір марок Маяки України
Поштовий блок вийде тиражем 50 тисяч примірників
Фото: "Укрпошта"

"Укрпошта" випустить марки із зображенням маяків Чорного та Азовського морів, зокрема й тих, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму.

Набір створили в межах серії "Маяки України", яку започаткували у 2009 році, розповіли в компанії.

Там додали, що випуск цьогорічних марок припав на 25-річний ювілей створення Держгідрографії – державної установи, працівники якої, зокрема, доглядають за українськими маяками.

"Цього разу поштові марки будуть розповідати історії маяків Чорного та Азовського морів, а також кримських маяків, які зараз хоч і тимчасово окуповані, але незмінно залишаються частиною України не тільки на мапі, а й в серцях українців", – пояснили в "Укрпошті".

На виробах набору зобразили:

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  • маяки в Криму Ай-Тодорський та Чаудинський;
  • Шаганський маяк на Одещині;
  • Білосарайський та Бердянський Верхні маяки в Приазов'ї;
  • маяк Руський Задній, або Бузько-Дніпровського-Лиманського каналу, в Миколаївській області.
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Фотографії кам'яних споруд для марок створив О. Заклецький, а дизайн виробів, карток, конверта та штемпеля зробила Оксана Шуклінова.

Поштовий блок "Маяки України" випустять тиражем 50 тисяч примірників. Марки введуть в обіг 4 квітня.

Погашення марок планують провести в Головпоштамті у Києві.

Раніше в "Укрпошті" випустили поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь", марки якого вкриті частинками сталі з меткомбінату.

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