"Укрпошта" випустить новий набір марок "Маяки України"
"Укрпошта" випустить марки із зображенням маяків Чорного та Азовського морів, зокрема й тих, що розташовані на території тимчасово окупованого Криму.
Набір створили в межах серії "Маяки України", яку започаткували у 2009 році, розповіли в компанії.
Там додали, що випуск цьогорічних марок припав на 25-річний ювілей створення Держгідрографії – державної установи, працівники якої, зокрема, доглядають за українськими маяками.
"Цього разу поштові марки будуть розповідати історії маяків Чорного та Азовського морів, а також кримських маяків, які зараз хоч і тимчасово окуповані, але незмінно залишаються частиною України не тільки на мапі, а й в серцях українців", – пояснили в "Укрпошті".
На виробах набору зобразили:
- маяки в Криму Ай-Тодорський та Чаудинський;
- Шаганський маяк на Одещині;
- Білосарайський та Бердянський Верхні маяки в Приазов'ї;
- маяк Руський Задній, або Бузько-Дніпровського-Лиманського каналу, в Миколаївській області.
Фотографії кам'яних споруд для марок створив О. Заклецький, а дизайн виробів, карток, конверта та штемпеля зробила Оксана Шуклінова.
Поштовий блок "Маяки України" випустять тиражем 50 тисяч примірників. Марки введуть в обіг 4 квітня.
Погашення марок планують провести в Головпоштамті у Києві.
Раніше в "Укрпошті" випустили поштовий випуск "Місто Героїв. Маріуполь", марки якого вкриті частинками сталі з меткомбінату.