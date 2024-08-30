"Укрзалізниця" адаптувала застосунок для людей з порушенням зору

Відтепер застосунок "Укрзалізниці" адаптований для людей з вадами зору

"Укрзалізниця" адаптувала свій застосунок для людей з вадами зору. Тепер користувачі можуть керувати ним за допомогою голосу.

Про це повідомили на офіційному сайті перевізника.

Оновлення дозволить людям з порушеннями зору купувати квитки, не виходячи з дому та без сторонньої допомоги.

Також у застосунку озвучена голосом інформація про потяг, деталі, які містяться у квитку, сума до сплати та кількість "отриманих обіймашок".

Крім того, впроваджено озвучення описів блоків, повідомлення про неправильне введення даних тощо.

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"Елементи інтерфейсу застосунку відтепер мають оптимальну контрастність, а текст не втрачає чіткості та верстки при його збільшенні в налаштуваннях гаджета.

Додатково ми збільшили клікабельні зони в інтерактивних елементах застосунку задля легшої взаємодії з ними. Також у цьому оновленні реалізована темна тема застосунку – один із найпопулярніших запитів від пасажирів", – розповіли у компанії перевізника.

В "Укрзалізниці" зазначають, що адаптація застосунку відбулася в рамках "Програми безбар'єрності".

"Вокзали, потяги та всі наші сервіси мають бути максимально доступним для всіх пасажирів", – зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця впровадила оповіщення жестовою мовою. Вони з’явилися у швидкісних поїздах та на екранах залізничних вокзалів у Києві та Львові.