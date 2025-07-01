"Укрзалізниця" представила дитячий "Паспорт мандрівника", у якому можна збирати штампи

"Укрзалізниця" представила дитячий документ – "Паспорт мандрівника", до якого можна збирати штампи з різних вокзалів і потягів по всій Україні.

Щоб отримати "Паспорт мандрівника", потрібно звернутися до вокзального помічника ("янгола") на одному з 5 опорних вокзалів – у Києві, Львові, Одесі, Харкові або Вінниці, повідомили у соцмережах компанії.

"Янголи" розкажуть дитині, як користуватися паспортом і де саме можна отримати перші штампи.

Штампи можна зібрати:

у помічників на 5 головних вокзалах;

у чергових по вокзалах у Дніпрі, Запоріжжі, Краматорську, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Івано-Франківську та Камʼянці-Подільському;

у начальників флагманських поїздів "Укрзалізниці";

у провідників дитячих вагонів

За кожні 5 різних штампів маленький пасажир отримає 5 тисяч віртуальних бонусів у застосунку УЗ ("обіймашок").

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Мандрівникам, які зберуть 15 різних штампів, "Укрзалізниця" обіцяє подарунок.

"Обмін штампів на обіймашки здійснюють янголи вокзалів – на тих самих 5 опорних вокзалах або ж через онлайн-підтримку УЗ.

Просто покажіть "Паспорт мандрівника" – і отримайте нарахування обіймашок у вашому профілі в застосунку Укрзалізниці", – додали у компанії.

Нагадаємо, у серпні 2024 року УЗ відкрила продаж квитків на перший в Україні дитячий вагон. А в листопаді компанія запустила ще один вагон для малечі.