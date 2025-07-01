"Укрзалізниця" представила дитячий "Паспорт мандрівника", у якому можна збирати штампи
"Укрзалізниця" представила дитячий документ – "Паспорт мандрівника", до якого можна збирати штампи з різних вокзалів і потягів по всій Україні.
Щоб отримати "Паспорт мандрівника", потрібно звернутися до вокзального помічника ("янгола") на одному з 5 опорних вокзалів – у Києві, Львові, Одесі, Харкові або Вінниці, повідомили у соцмережах компанії.
"Янголи" розкажуть дитині, як користуватися паспортом і де саме можна отримати перші штампи.
Штампи можна зібрати:
- у помічників на 5 головних вокзалах;
- у чергових по вокзалах у Дніпрі, Запоріжжі, Краматорську, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі, Луцьку, Чернівцях, Івано-Франківську та Камʼянці-Подільському;
- у начальників флагманських поїздів "Укрзалізниці";
- у провідників дитячих вагонів.
За кожні 5 різних штампів маленький пасажир отримає 5 тисяч віртуальних бонусів у застосунку УЗ ("обіймашок").
Мандрівникам, які зберуть 15 різних штампів, "Укрзалізниця" обіцяє подарунок.
"Обмін штампів на обіймашки здійснюють янголи вокзалів – на тих самих 5 опорних вокзалах або ж через онлайн-підтримку УЗ.
Просто покажіть "Паспорт мандрівника" – і отримайте нарахування обіймашок у вашому профілі в застосунку Укрзалізниці", – додали у компанії.
Нагадаємо, у серпні 2024 року УЗ відкрила продаж квитків на перший в Україні дитячий вагон. А в листопаді компанія запустила ще один вагон для малечі.