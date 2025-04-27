Майстер маскування: восьминіг з тропічних вод уміє імітувати щонайменше 16 морських тварин

У тропічних водах проживає незвичайна істота – мімічний восьминіг, який може імітувати десятки морських тварин. Ймовірно, через таку навичку головоногого молюска вперше помітили лише в 1998 році.

Морська істота виду Thaumoctopus mimicus отримала свою назву завдяки здатності уподібнюватися небезпечним морським тваринам, аби уникати небезпеки та ловити здобич.

Попри те, що в дикій природі існує кілька видів восьминогів, які імітують довкілля, мімічний молюск єдиний вдає із себе багатьох інших тварин, розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Його звичайний колір – світло-бежевий, але при наближенні хижака восьминіг, як і деякі його "родичі" швидко змінює забарвлення. Особливістю мімічного восьминога є те, що він також адаптує свою форму та подекуди поведінку, інформує National Geographic.

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Дослідження показали, що незвичайний вид може успішно імітували щонайменше 16 тварин, зокрема камбалу, рака-самітника, медузу, морського огірка, ската, каракатицю та морську змію.

Аби набути вигляду останньої восьминіг заривається в пісок так, щоб було видно лише два його щупальці. Під час плавання він також може розправляти кінцівки, вдаючи шипи смертельної риби крилатки.

Припускають, що восьминіг має надзвичайний розум і спостережливість, адже подекуди копіює поведінку інших тварин, а не лише їхній колір та форму.

Молюск також вдається до агресивної мімікрії, щоб наблизитися до здобичі. Так він танцює, як ймовірний партнер краба, аби схопити його для своєї поживи. Попри те, що імітації восьминога не завжди ідеальні, вони достатні для того, щоб спантеличити інших тварин на певний час, якого вистачає для втечі чи нападу.

Зазвичай мімічні восьминоги проживають у водах Індонезії, Нової Гвінеї, Філіппін та Малайзії. Дослідники виявили, що ці молюски активні протягом дня, що робить їхнє офіційне відкриття напрочуд пізнім. Уперше восьминога впіймали рибалки в 1998 році біля узбережжя Сулавесі, що в Індонезії.

Деякі дослідники припускають, що пізнє відкриття тварини свідчить про її здатність вдало імітувати інших істот.

Нещодавнє дослідження показало, що ареал проживання восьминога може бути більшим, ніж вважають досі. Вчені виявили цього молюска в африканських водах Мозамбіку.

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