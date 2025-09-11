Уряд призначив нового заступника міністра освіти і науки: що про нього відомо

Кабінет міністрів призначив нового заступника міністра освіти і науки. Ним став очільник Маріупольського державного університету Микола Трофименко.

Про це повідомляє МОН із посиланням на рішення уряду.

Микола Трофименко – доктор політичних наук, доцент і ректор Маріупольського державного університету.

У 2008 році він закінчив МДУ (раніше – Маріупольський державний гуманітарний університет) за спеціальністю "Міжнародні відносини".

Кандидатом політичних наук Трофименко став у 2011-му. У травні 2024 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка він захистив дисертацію на тему "Публічна дипломатія в умовах глобалізації" та здобув науковий ступінь доктора політичних наук.

З 2011-го Трофименко був проректором з науково-педагогічної роботи МДУ. У 2020 році очолив виш. На момент підписання контракту Трофименку було 35 років – він вважався наймолодшим ректором України.

У 2021-му Трофименка занесли до складу Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту. Наступного року він також став учасником групи Європейської асоціації університетів з підтримки української освіти.

Микола Трофименко є заслуженим працівником освіти України та нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

У МОН зазначили, що його призначення на посаду заступника міністра "посилює управлінську спроможність команди в напрямі вищої освіти".

Нагадаємо, 8 серпня уряд звільнив Михайла Винницького з посади заступника міністра освіти і науки. Він пропрацював у відомстві понад два роки й відповідав за вищу освіту.

Невдовзі Винницький повідомив, що продовжить працювати в МОН на посаді радника міністра.