Науковці виявили в Албанії сліди доісторичного поселення на озері: воно може бути найдавнішим у Європі

Вчені кажуть, що площа поселення може бути декілька гектарів

В Орхидському озері в Албанії науковці виявили залишки доісторичного людського поселення, що могло бути організованою громадою, яка займалася мисливством та землеробством.

Вчені вважають, що це поселення найдавніше з озерних у Європі – його створили близько семи тисяч років тому, пише Reuters.

Команда археологів зі Швейцарії та Албанії щодня проводить кілька годин на глибині близько трьох метрів, дістаючи частини колишнього людського поселення.

Зокрема вченим вдалося дістати з водойми дерев’яні палі, які підтримували будинки, кістки свійських і диких тварин, мідні предмети та кераміку з детальним різьбленням.

Численні дослідження показують, що Орхидське озеро, яке розділяє Північну Македонію та Албанію, – найстаріше в Європі. Його вік оцінюють у понад мільйон років.

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Науковець Альберг Гафнер з Бернського університету каже, що подібні поселення знаходили в Альпійському та Середземноморському регіонах, але албанське – старше на півтисячоліття. Йому від шести до восьми тисяч років.

"Органічний матеріал дуже добре зберігся, оскільки воно (поселення – ред.) розташоване під водою. Це дозволяє нам з’ясувати, чим ці люди харчувалися та що садили", – додав вчений.

Команда дослідників визначає вік знахідок за допомогою методу радіовуглецевого датування та дендрохронології, що вимірює річні кільця росту дерев. З поселення, де могли проживати кілька сотень людей, зібрали понад тисячу зразків деревини.

За підрахунками вчених, поселення займає площу близько шести гектарів. Проте після шести років роботи археологів вдалося розкопати лише близько 1% його території.

Гафнер каже, що знахідки в озері показали: люди, які там проживали, сприяли поширенню сільського господарства та скотарства в інші частини Європи.

"Вони досі займалися полюванням та збиральництвом, але стабільні надходження для харчування отримували від сільського господарства", – заявив вчений.

Албанський археолог Адріан Анастасі вважає, що на повне дослідження території поселення можуть піти десятиліття.

"Мешканці поселення були дуже розумними для того часу. Це ми можемо сказати за тим, як вони жили, їли, полювали, ловили рибу та яку архітектуру використовувати для будівництва поселення", – додав Анастасі.

Нагадаємо, в Ірландії почалися розкопки на місці колишнього католицького притулку для матерів та їхніх дітей – там шукають останки майже 800 немовлят.