"Грибна вбивця", яка отруїла родичів колишнього чоловіка, отримала фінальний вирок

Австралійську "грибну вбивцю" Ерін Паттерсон, яка отруїла трьох родичів ексчоловіка, засудили до довічного ув’язнення без права на умовно-дострокове звільнення протягом 33 років.

Паттерсон уже провела 676 днів під вартою до вироку. Вона зможе подати клопотання про достроковий вихід з тюрми у 2056-му, коли їй буде 82, повідомляє The Guardian.

Суддя Крістофер Біл зачитав вирок у Верховному суді Вікторії 8 вересня.

Паттерсон дали довічний термін за вбивство Дона Паттерсона, його дружини Ґейл та її сестри Гізер Вілкінсон, а також 25 років позбавлення волі за замах на життя Ієна Вілкінсона.

Прокурори наполягали, щоб її позбавили права на умовно-дострокове звільнення, а захист просив залишити шанс.

Адвокат Колін Менді зазначив, що через медійний розголос Паттерсон тримають у суворій ізоляції – по 22 години на добу вона проводить в одиночній камері для власної безпеки, і тому її увʼязнення значно тяжче, ніж у більшості інших в’язнів.

Прокурорка Джейн Воррен погодилася, що суд може врахувати цей факт.

Водночас суддя визнав, що злочини Паттерсон завдали великої шкоди її родині та позбавили її власних дітей бабусі й дідуся.

Подати апеляцію Паттерсон може до 6 жовтня.

Нагадаємо, у 2023 році Ерін Паттерсон запросила родичів колишнього чоловіка на обід, збрехавши, що у неї виявили рак. На стіл жінка подала яловичину по-веллінгтонськи, начинену отруйними блідими поганками.

Троє з чотирьох гостей померли від отруєння у медзакладах. Уцілів лише чоловік Гізер – пастор Ієн Вілкенсон.

Під час слухання у серпні чоловік заявив, що прощає Паттерсон за спробу вбити його, не має злоби і молиться, щоб вона використала час у в’язниці для виправлення.

"Тепер я більше не жертва Ерін Паттерсон, це вона стала жертвою моєї доброти", – сказав він.

Втім, Вілкінсон зазначив, що добиватиметься справедливості для трьох убитих родичів.

Колишній чоловік отруйниці та син померлого подружжя Саймон Паттерсон заявив, що злочини Ерін позбавили їхніх двох дітей "стосунків із матір’ю, про які мріє кожна дитина".

Раніше вона заперечувала свою провину і стверджувала, що отруєння було нещасним випадком, хоча докази вказували на протилежне.

Зокрема, Ерін особисто розкладала порції й відмовилась від допомоги. Єдиний уцілілий згадував, що лише її тарілка виглядала інакше – яскраво-помаранчева, тоді як інші були сірими.

За вечерею вона розповіла гостям, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і підозрює в себе рак. Присутні помолилися за її одужання та розійшлися. Уже невдовзі всі, окрім самої Ерін, відчули симптоми отруєння.

Згодом з’ясувалося, що господиня ще задовго до обіду зацікавилася дикорослими грибами й, імовірно, додавала їх навіть у страви для дітей. На спеціальному порталі вона дізналася, де ростуть бліді поганки, зібрала їх і висушила у дегідраторі. Фотодокази цього знайшли в її телефоні.

Потім Ерін змішала отруйні гриби з печерицями й додала їх у яловичину по-веллінгтонськи – традиційну страву з тіста, мʼяса і грибного паштету. На "смертельному обіді" мав бути й колишній чоловік Ерін, але він не прийшов.

Сторона обвинувачення та захист погодилися, що жінка має отримати максимальне покарання.