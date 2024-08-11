Свідчить про давні практики управління водою: в Індії археологи виявили тисячолітній трубопровід

Під час 10-го етапу археологічних розкопок в Тамілнаді, що на півдні Індії, дослідники виявили теракотовий трубопровід. Знахідка свідчить про практику організованого транспортування води місцевим народом ще 2600 років тому.

Науковці встановили, що знахідка датується VI століттям до нашої ери, інформує Arkeonews.

За словами представників Департаменту управління штату, трубопровід складається з шести циліндричних частин довжиною близько 36 сантиметрів і шириною 18 сантиметрів.

Усі вони виготовлені з теракоту – обпаленої неглазурованої глини, яка набула широкого вжитку через дешевизну матеріалу, універсальність і довговічність.

Ретельно зібрані разом частини утворюють безперервний трубопровід протяжністю 174 сантиметри.

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"Ми повністю розкопали трубопровід, який веде до сусідньої траншеї. Ймовірно, його використовували для захищеного транспортування води", – сказав представник відомства.

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Крім трубопроводу, археологи неподалік знайшли закритий канал, відкритий дренаж і кілька невеликих резервуарів, які демонструють добре організовану систему управління водою.

Знахідки науковці виявили на території археологічного комплексу Кіладі, який уперше відкрив дослідник Археологічної служби Індії К. Амарнат у 2014 році.

Відтоді на тому місці вчені розкопали понад 20 тисяч предметів старовини та артефактів. Кожен з них допомагає дізнатися більше про складне суспільство, яке колись процвітало на берегах річки Вайгай.

Аналіз різноманітних артефактів показав, що ще в VII столітті до нашої ери місцевий народ тамілів створив процвітаюче промислове поселення.

Знахідки свідчать, що попередні оцінки хронології і походження тамільського письма, зокрема літератури Санґам, недооцінювали його історію.

Раніше на заході Туреччини археологи знайшли схованку із золотими перськими монетами, які раніше, ймовірно, залишив там найманий солдат понад 2400 років тому.