Під час атаки на Ізраїль загинула семирічна одеситка: за кордоном вона лікувалася від раку

Внаслідок іранських ударів по Ізраїлю 14 червня разом зі своєю родиною загинула семирічна одеситка Анастасія Бурик.

За кордоном дівчинка лікувалася від онкологічної хвороби і очікувала на трансплантацію кісткового мозку, повідомляє "Суспільне. Одеса".

Смерть українки також підтвердили в благодійному фонді "Країна добрих справ", де їй допомагали зі збором коштів для лікування.

"Місяць тому мама Настусі написала: "Якщо ти зараз це читаєш – обійми тих, хто поряд. Скажи їм, що любиш. Просто побудь з ними. Подивися в очі. Відклади телефон. Затримайся в цьому моменті. Не відкладай на "потім". Тому що потім може не бути"

Ці слова вразили нас до глибини душі. Та найбільшого сенсу набули саме вчора. Наші дорогі, сильні дівчатка і відважні героїні, ми ніколи не забудемо Настусю та її маму, їхню історію. Про біль, про втрату, про силу і надію, яка виявилася сильнішою від всіх обставин", – поділилися в організації.

РЕКЛАМА:

Мати дівчинки Марія Пєшкурьова розповідала, що доньці поставили діагноз "гострий лімфобластний лейкоз" (рак крові) у віці п’яти років. Крім того, дівчинка мала остеопороз (системне захворювання скелета), що ускладнювало її лікування.

За словами матері Анастасії, у вересні 2024 року в неї стався рецидив основного захворювання, що значно погіршило стан здоров’я. Тоді лікарі повідомили, що єдиним шансом на одужання є пересадка кісткового мозку в Ізраїлі, куди і вирушила родина.

14 червня Іран завдав масованої атаки проти Ізраїлю. Одна з ракет влучила в житловий будинок у місті Бат-Ям, внаслідок чого загинула Анастасія Бурик та її рідні – мама, бабуся та двоє двоюрідних братів.

Раніше ми розповідали про молоду пару з Луцька, яка загинула внаслідок російської атаки.