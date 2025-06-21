Вбивство семирічної дівчинки на Одещині: підозрюваному обрали запобіжний захід

Хаджибейський суд Одеси відправив під варту на 60 днів чоловіка, якого підозрюють у вбивстві семирічної дівчинки.

Ймовірний кривдник дитини не матиме права внести заставу як альтернативу, повідомляє "Суспільне. Одеса".

Представник сторони потерпілих Сергій Раймс заявив, що задоволений таким рішенням суду. Він припустив, що 31-річний підозрюваний може намагатися уникнути покарання. Раніше чоловік заявляв про нібито вживання за призначенням лікаря препаратів із наркотичними речовинами в день смерті дівчинки.

"Це, мабуть, одна з ознак того, що він має намір якось уникнути покарання. Нібито він на пігулках, у нього було якесь запаморочення. Це не виправдання такому вчинку", – вважає адвокат.

Крім того, підозрюваний заявив, що має інвалідність, однак виявилося, що насправді він обмежено придатний за оцінкою районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).

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Нагадаємо, ввечері 18 червня на Одещині зникла семирічна Соломія Тарасюк. Дівчинка пішла з дому, взявши із собою самокат, але не повернулася. Ввечері наступного дня поліціянти знайшли тіло дитини.

За підозрою у вбивстві школярки затримали 31-річного чоловіка, який проживав неподалік родини Соломії. За даними правоохоронців, дівчинка знала сусіда тому пішла до нього додому, де її вбили.

Аби приховати сліди злочину, підозрюваний вивіз тіло за декілька кварталів, де покинув у підвальному приміщенні, повідомляли в поліції.

Правоохоронці припускають, що причиною смерті дитини стало удушення. Точну причину має визначити судово-медична експертиза.Чоловіку інкримінують умисне вбивство малолітньої дитини – йому загрожує довічне ув’язнення.