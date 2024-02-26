"Мисливці за "Шахедами": в Одесі презентували марку, присвячену прикордонникам

В Одесі до річниці повномасштабного вторгнення випустили поштову марку "Мисливці за "Шахедами".

Її присвятили прикордонникам, повідомили у Державній прикордонній службі.

На марці зображені образи "вартових півдня", які захищають українське небо від "Шахедів".

"За кожною знищеною ціллю – злагоджена та професійна робота воїнів-прикордонників. Вони завжди стоять обличчям до небезпеки, випромінюючи стійкість, мужність, незламність, силу та міць, а також безумовну впевненість та віру у перемогу. На їхньому рахунку – 76 знищених дронів-камікадзе на півдні України", – зазначили у Держприкордонслужбі.

Марки "Одеський морвокзал" Державна прикордонна служба

Презентація і погашення марки відбулися на виставці одеського фотохудожника Бориса Бухмана "731 день та 8 років війни". На ній представлені світлини, які митець зробив під час повномасштабного вторгнення.

На цьому ж заході погасили ще одну марку – "Одеський морвокзал".

Марки продаватимуться у поштовому наборі: з конвертами та картками. Кошти від їхнього продажу спрямують на потреби військових.

Нагадаємо, "Укрпошта" презентувала блок марок, присвячений 10 річниці війни в Україні.