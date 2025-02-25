Смерть 1-річної дитини в Одесі: омбудсмен звинуватив соцслужби в ігноруванні інформації про небезпеку

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив службу у справах дітей і центр соціальних служб Одеси в бездіяльності через трагедію, яка трапилася в місті – нещодавно в одній із тамтешніх квартир виявили тіло однорічної дитини.

Про це повідомив омбудсмен за результатами моніторингової перевірки.

Представники уповноваженого встановили, що мати померлої дитини народила першу доньку у віці 16 років. Тоді органі опіки і піклування ухвалив рішення надати їй повну цивільну дієздатність, а разом із тим – відповідальність за дитину.

Згодом неповнолітня привела на світ ще одне маля, яке пізніше знайшли в морозилці.

Дмитро Лубінець заявив, що місцеві служби у справах дітей "системно ігнорували свої обов'язки", оскільки, попри положення законодавства, не надали матері з дітьми статус родини, що перебуває в складних життєвих обставинах.

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Крім того, під час перевірки з'ясувалося, що центри соціальних служб Одеської області отримували повідомлення від правоохоронців про можливу небезпеку для дітей через умови їхнього проживання.

Омбудсмен заявив, що працівники служб "ігнорували" звернення та "не виконували своїх безпосередніх функцій" щодо дітей, які потребували підтримки.

Дмитро Лубінець повідомив, що звернувся до Одеської обласної військової адміністрації з поданням щодо бездіяльності посадових осіб, які були відповідальні за захист дітей. Крім того, виявлені факти передали до Офісу генерального прокурора та Національної поліції України.

"Ця трагедія не має залишитися без справедливого реагування. Винних мають притягнути до відповідальності", – наголосив уповноважений.

Про який інцидент ідеться?

Нагадаємо, 1 лютого 2025 року правоохоронці Одеси знайшли в морозильній камері однієї з квартир міста тіло хлопчика віком одного року та трьох місяців. За даними поліції, напередодні смерті дитина зазнала термічних опіків декількох ділянок тіла.

Через ушкодження хлопчик втрачав свідомість і мав порушення дихання. Однак його 18-річна матір та її 44-річний співмешканець вчасно не звернулися по допомогу до медиків, через що дитина померла.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що дорослі намагалися приховати смерть хлопчика, тому чоловік сховав його тіло в морозильну камеру.

Матері померлої дитини та її співмешканцю повідомили про підозри та обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

У родині також росла 2-річна сестра померлого хлопчика – її передали для обстеження в один із медичних закладів міста. Ймовірно, її матір позбавлять батьківських прав.