В Україні ліквідували останню МСЕК

В Україні 2 квітня ліквідували останню медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) – вона діяла у Черкаській області.

Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Депутати нарешті поставили крапку в історії з МСЕК. Вони підтримали проєкт, напрацьований у нас в ОВА і який ми пропонували від початку.

Цей комунальний заклад приєднується до обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики з переданням усіх архівів", – зазначив Ігор Табурець.

Законопроєкт про остаточну ліквідацію МСЕК Верховна Рада підтримала 19 грудня 2024 року. У пояснювальній записці зазначалось, що система МСЕК не відповідає "сучасним викликам", які постали перед Україною під час війни, та "актуальним підходам до встановлення інвалідності". Замість них запропонували створити експертні команди лікарів.

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Так з початку 2025 року в кожній області почали ліквідовувати МСЕКи. Однак у Черкаській області депутати обласної ради тричі провалювали це голосування через відсутність кворуму, повідомляло Суспільне.Черкаси.

Щоправда, на реформу це не вплинуло, оскільки з січня в області почали створювати експертні команди лікарів, які повинні замінити МСЕК.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про реформу МСЕК та про те, що вона змінила для лікарів і пацієнтів.