В Україні реорганізують ще два університети. Які?

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднають до Криворізького національного університету

В рамках укрупнення вишів Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського приєднають до Криворізького національного університету.

Після об'єднання ДонНУЕТ діятиме як структурний підрозділ Криворізького національного університету. Відповідне рішення 23 квітня ухвалив уряд, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Це рішення дасть змогу зберегти та максимально ефективно використати інфраструктуру, науковий і освітній потенціали Донецького університету у складі структурного підрозділу об'єднаного закладу вищої освіти", – заявив міністр.

Також Придніпровську державну академію фізичної культури і спорту об’єднають з Українським державним університетом науки і технологій у Дніпрі.

У МОН кажуть, що це крок до модернізації спортивної інфраструктури університетів, формування розгалуженої мережі потужних багатопрофільних університетських центрів.

Студенти, які вже навчаються в реорганізованих університетах, продовжать навчання на тих самих умовах – зі збереженням спеціальності, форми фінансування та інших попередніх умов.

"Реорганізація закладів вищої освіти посилить конкурентоспроможність ЗВО, створить потужні університетські центри та поліпшить якість підготовки фахівців", – наголошує Лісовий.

Раніше уряд підтримав рішення приєднати Українську академію друкарства до Львівської політехніки як окремий факультет, а також об’єднати дві обсерваторії. Водночас колектив академії друкарства виступив проти такого рішення.

Нагадаємо, у МОН пояснювали, що передбачає об'єднання вишів. Заступник міністра Михайло Винницький також розповів, що процес укрупнення вишів зіштовхується з опором від освітян, особливо від ректорів.